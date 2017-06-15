При обысках изъяли адвокатское свидетельство Радецкого

3371 просмотр
0
Четверг, 15 июня 2017, 14:17

При обыске в помещении Совета адвокатов на ул. Белорусской, 30 следователи изъяли свидетельство о праве на занятие адвокатской деятельностью № 3265, выданное на имя члена НАПК Руслана Радецкого.

Об этом "Украинской правде" заявила руководитель департамента коммуникаций НААУ Дарья Глущенко.

Она настаивает, что настоящий Совет адвокатов Киева размещен на улице Ярославской, 6, а адвокат Степьюк Валентин Сергеевич "не является заместителем Председателя Совета адвокатов Киева и не имеет никакого отношения к действующему Совету адвокатов города Киева, которая является органом адвокатского самоуправления, поскольку действительным Председателем Совета адвокатов Киева является Петр Рябенко".

"Кроме этого, по адресу по ул. Белорусская, 30 в Киеве, где был проведен обыск сотрудниками правоохранительных органов, фактически находятся органы адвокатского самоуправления в городе Киеве", - отметила она и добавила, что об изменении адреса было сообщено всем правоохранительным органам.

При этом Глущенко отметила, что НААУ и Совет адвокатов Киева уведомлены о проведении обысков у бывшего заместителя председателя НАПК, адвоката Руслана Радецкого.

"Следственные действия проводятся в присутствии членов Комитета защиты прав адвокатов и гарантий адвокатской деятельности при НААУ и Совета адвокатов г. Киева с целью соблюдения особенностей процессуального статуса адвоката", - отметила она.

По словам Глущенко, в Едином реестре адвокатов Украины есть информация о выдаче КМДКА свидетельства о праве на занятие адвокатской деятельностью № 3265 от 27.03.2008 на имя Радецкого.

"Известно, что адвокат г. Киева Руслан Радецкий вернул оригинал своего свидетельства о праве на занятие адвокатской деятельностью в Киевской городской квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры по адресу ул. Белорусская, 30. Оригинал документа найден при обысках, которые происходят сегодня", - отметила Глущенко.

Она отметила, что документы должны были быть переданы на ул. Ярославскую.

Ранее Степьюк заявил "Украинской правде", что Радецкий приостановил действие свидетельства еще в 2014 году в Совете адвокатов г. Киев. Он добавил, что последний год происходит попытка рейдерского захвата Совета адвокатов г.. Киев.

НААУ возглавляет Лидия Изовитова, которая во времена Януковича СМИ относили ее к группе тогдашнего руководителя главного управления АП по вопросам судоустройства Андрея Портнова.

Оксана Коваленко, УП

Темы: НАПК Генпрокуратура
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Корчак заявляет, что обыски у Радецкого проводят из-за подделки 15 июня 2017, 13:07
Корчак о своей возможной отставке: Не дождетесь 15 июня 2017, 10:30
В помещении НАПК проводят обыск 15 июня 2017, 10:16
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
При обысках изъяли адвокатское свидетельство Радецкого
Боевики активизировались возле Счастья – штаб АТО
За сутки в зоне АТО ранены 3 бойца – штаб
Барна заверяет, что был трезв, но вину в ДТП признал
Все новости
Интервью

Режиссер Ханна Полак: Мы теряем человеческий облик, когда перестают помогать

Раннее вмешательство

Предотвратить инвалидность можно