При обысках изъяли адвокатское свидетельство Радецкого

При обыске в помещении Совета адвокатов на ул. Белорусской, 30 следователи изъяли свидетельство о праве на занятие адвокатской деятельностью № 3265, выданное на имя члена НАПК Руслана Радецкого.

Об этом "Украинской правде" заявила руководитель департамента коммуникаций НААУ Дарья Глущенко.

Она настаивает, что настоящий Совет адвокатов Киева размещен на улице Ярославской, 6, а адвокат Степьюк Валентин Сергеевич "не является заместителем Председателя Совета адвокатов Киева и не имеет никакого отношения к действующему Совету адвокатов города Киева, которая является органом адвокатского самоуправления, поскольку действительным Председателем Совета адвокатов Киева является Петр Рябенко".

"Кроме этого, по адресу по ул. Белорусская, 30 в Киеве, где был проведен обыск сотрудниками правоохранительных органов, фактически находятся органы адвокатского самоуправления в городе Киеве", - отметила она и добавила, что об изменении адреса было сообщено всем правоохранительным органам.

При этом Глущенко отметила, что НААУ и Совет адвокатов Киева уведомлены о проведении обысков у бывшего заместителя председателя НАПК, адвоката Руслана Радецкого.

"Следственные действия проводятся в присутствии членов Комитета защиты прав адвокатов и гарантий адвокатской деятельности при НААУ и Совета адвокатов г. Киева с целью соблюдения особенностей процессуального статуса адвоката", - отметила она.

По словам Глущенко, в Едином реестре адвокатов Украины есть информация о выдаче КМДКА свидетельства о праве на занятие адвокатской деятельностью № 3265 от 27.03.2008 на имя Радецкого.

"Известно, что адвокат г. Киева Руслан Радецкий вернул оригинал своего свидетельства о праве на занятие адвокатской деятельностью в Киевской городской квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры по адресу ул. Белорусская, 30. Оригинал документа найден при обысках, которые происходят сегодня", - отметила Глущенко.

Она отметила, что документы должны были быть переданы на ул. Ярославскую.

Ранее Степьюк заявил "Украинской правде", что Радецкий приостановил действие свидетельства еще в 2014 году в Совете адвокатов г. Киев. Он добавил, что последний год происходит попытка рейдерского захвата Совета адвокатов г.. Киев.

Как известно, с утра помещении НАПК по адресу Дружбы народов, 28, проходит обыск в служебном кабинете Руслана Радецкого.



Также известно, что по этому же делу обыски проводятся в Совете адвокатов города Киева.

НААУ возглавляет Лидия Изовитова, котораую во времена Януковича СМИ относили к группе тогдашнего руководителя главного управления АП по вопросам судоустройства Андрея Портнова.

Оксана Коваленко, УП