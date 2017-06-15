При обшуках вилучили адвокатське свідоцтво Радецького

При обшуку у приміщенні на вул. Білоруській, 30 слідчі вилучили свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 3265 видане на ім'я члена НАЗК Руслана Радецького.

Про це "Українській правді" заявила керівник департаменту комунікацій НААУ Дар'я Глущенко.

Вона наполягає, що дійсна Рада адвокатів Києва розміщена за адресою вулиця Ярославська, 6, а адвокат Степ’юк Валентин Сергійович "не є заступником Голови Ради адвокатів міста Києва та не має ніякого відношення до чинної Ради адвокатів міста Києва, яка є органом адвокатського самоврядування, оскільки дійсним Головою Ради адвокатів міста Києва є Петро Рябенко".

"Окрім цього, за адресою по вул. Білоруська, 30 в місті Києві, де було проведено обшук працівниками правоохоронних органів фактично не знаходяться органи адвокатського самоврядування в місті Києві", - зазначила вона і додала, що про зміну адреси було повідомлено всі правоохоронні органи.

При цьому Глущенко зазначила, що НААУ та Рада адвокатів м. Києва повідомлені про проведення обшуків у колишнього заступника Голови НАЗК, адвоката Руслана Радецького.

"Слідчі дії проводяться у присутності членів Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності при НААУ та Ради адвокатів м. Києва з метою дотримання особливостей процесуального статусу адвоката", - зазначила вона.

За словами Глущенко, в Єдиному реєстрі адвокатів України є інформація про видачу КМДКА свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю № 3265 від 27.03.2008 на ім'я Радецького.

Закон забороняє поєднання роботи на державній слубі і заняття адвокатською діяльністю. Радецький був призначений членом НАЗК 16 березня 2016 року.

"Наразі відомо, що адвокат м. Києва Руслан Радецький повернув оригінал свого свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю до Київської міської кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури за адресою вул. Білоруська, 30. Оригінал документу знайдено при обшуках, які відбуваються сьогодні", - зазначила Глущенко.

Вона наголосила, що документи мали бути передані на вул. Ярославську.

Раніше Степ'юк заявив "Українській правді", що Радецький призупинив дію свідоцтва ще у 2014 році у Раді адвокатів м. Києва. Він додав, що останній рік відбувається спроба рейдерського захоплення Ради адвокатів м. Києва.

Як відомо, вранці приміщені НАЗК за адресою Дружби народів, 28, проходив обшук у службовому кабінеті Руслана Радецького.

Також відомо, що у цій же справі обшуки проводяться у Раді адвокатів міста Києва.

НААУ очолює Лідія Ізовітова, яку за часів Януковича ЗМІ відносили до групи тодішнього керівника головного управління АП з питань судоустрою Андрія Портнова.

Оксана Коваленко, УП