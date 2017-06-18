В России встречи депутатов с избирателями приравняли к митингам

233 просмотра
0
Воскресенье, 18 июня 2017, 22:17

В России вступил в силу закон "О митингах", согласно которому встречи депутатов с избирателями приравниваются к проведению митингов.

Об этом 18 июня сообщает "Парламентская газета".

Согласно закону, встречи депутатов с избирателями могут проходить либо в специально отведенных местах и ​​во дворах домов, или в форме митинга, шествия, демонстрации или собрания.

Во втором случае о встрече депутата с избирателями нужно подавать уведомление не ранее чем за 10 дней и не позднее чем за 5 дней до них. Ранее такое согласование было не нужно.

За препятствование проведению встречи депутатов с гражданами будет введена административная ответственность.

Ранее РБК сообщал со ссылкой на источник, близкий к руководству Госдумы, что законопроект согласован с Кремлем.

Темы: Росcия законодательство
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
В Украину из РФ пытались провезти детали для танков 18 июня 2017, 17:51
CNN: Российская мафия финансировала разработку сирийского химоружия 18 июня 2017, 07:13
Путин недоволен новыми санкциями США, но отвечать не спешит 18 июня 2017, 04:59
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Полиция задержала одного из нападавших на участников ЛГБТ-марша
Португалия: Украинцам советуют воздержаться от визитов в лес
Во Львове внедорожник въехал в толпу, есть погибшая и раненая
Конфликт противников Марша равенства с полицией: есть задержанные
Все новости
Бокал вина

10 лучших винных баров Киева

#СуперТатоМоже

Ко Дню отца соцсети хвалят пап