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В России встречи депутатов с избирателями приравняли к митингам

Воскресенье, 18 июня 2017, 22:17

В России вступил в силу закон "О митингах", согласно которому встречи депутатов с избирателями приравниваются к проведению митингов.

Об этом 18 июня сообщает "Парламентская газета".

Согласно закону, встречи депутатов с избирателями могут проходить либо в специально отведенных местах и ​​во дворах домов, или в форме митинга, шествия, демонстрации или собрания.

Во втором случае о встрече депутата с избирателями нужно подавать уведомление не ранее чем за 10 дней и не позднее чем за 5 дней до них. Ранее такое согласование было не нужно.

За препятствование проведению встречи депутатов с гражданами будет введена административная ответственность.

Ранее РБК сообщал со ссылкой на источник, близкий к руководству Госдумы, что законопроект согласован с Кремлем.

Темы: Росcиязаконодательство
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