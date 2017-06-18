У Росії зустрічі депутатів з виборцями прирівняли до мітингів

У Росії набув чинності закон "Про мітинги", який прирівнює зустрічі депутатів з виборцями до проведення мітингів.

Про це 18 червня повідомляє "Парламентская газета".

Згідно закону, зустрічі депутатів з виборцями можуть проходити або у спеціально відведених місцях та у дворах будинків, або у формі мітингу, ходи, демонстрації або зборів.

У другому випадку про зустрічі депутата з виборцями потрібно подавати повідомлення не раніше ніж за 10 днів і не пізніше ніж за 5 днів до них. Раніше таке узгодження було не потрібне.

За перешкоджання проведенню зустрічі депутатів з громадянами буде запроваджено адміністративну відповідальність.

Раніше РБК повідомляв з посиланням на джерело, близьке до керівництва Держдуми, що законопроект узгоджено з Кремлем.