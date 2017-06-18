Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Росії зустрічі депутатів з виборцями прирівняли до мітингів

Неділя, 18 червня 2017, 22:17

У Росії набув чинності закон "Про мітинги", який прирівнює зустрічі депутатів з виборцями до проведення мітингів.

Про це 18 червня повідомляє "Парламентская газета". 

Згідно закону, зустрічі депутатів з виборцями можуть проходити або у спеціально відведених місцях та у дворах будинків, або у формі мітингу, ходи, демонстрації або зборів.

У другому випадку про зустрічі депутата з виборцями потрібно подавати повідомлення не раніше ніж за 10 днів і не пізніше ніж за 5 днів до них. Раніше таке узгодження було не потрібне. 

За перешкоджання проведенню зустрічі депутатів з громадянами буде запроваджено адміністративну відповідальність.

Раніше РБК повідомляв з посиланням на джерело, близьке до керівництва Держдуми, що законопроект узгоджено з Кремлем.

Теми: Росіязаконодавство
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Повітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет з Каспійського моря

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

Усі новини...
Росія
Міжнародна федерація гімнастики допустила росіян і білорусів до змагань: є умова
Україна звільнила більше території за місяць, ніж РФ захопила за рік − глава МІ6
60 тисяч тон агропродукції, яку РФ знищила ракетним ударом, мали доставити в Китай – Зеленський
Останні новини
05:33
оновлюєтьсяПовітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет з Каспійського моря
05:08
У Дніпрі чутно звуки вибухів
04:55
Байден вважає нинішні події у світі переломним моментом
03:54
ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені
03:24
Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW
02:25
Повітряні сили попередили про активність російської стратегічної авіації
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
Усі новини...
Реклама: