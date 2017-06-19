Стець признал сотрудничество с блогерами
Министр информационной политики Юрий Стець считает, что его министерство должно сотрудничать с блогерами.
Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в понедельник, отвечая на вопросы журналистов.
"Или мы должны сотрудничать с блогерами? Это то же, что мы должны сотрудничать с журналистами – мой ответ да, мы должны сотрудничать с блогерами. Вопрос этого сотрудничества просто – где грань, за которой мы не можем зайти", - отметил он.
"Мы и так общаемся с блогерами, поверьте мне, я с ними общаюсь. Важно, чтобы это сотрудничество не превратилась в указания и "темники", еще какую-то билиберду", - добавил Стець.
Как известно, также во время пресс-конференции Стець пообещал, что министерство инфраструктуры в течение понедельника опубликует список сайтов, которые рекомендует запретить из-за угрозы безопасности.
19 июня, спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что на данный момент отсутствует решение профильного комитета относительно заявления об отставке Стеця.
Роман Кравец, УП
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