Стець признал сотрудничество с блогерами

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Понедельник, 19 июня 2017, 16:10

Министр информационной политики Юрий Стець считает, что его министерство должно сотрудничать с блогерами.

Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в понедельник, отвечая на вопросы журналистов.

"Или мы должны сотрудничать с блогерами? Это то же, что мы должны сотрудничать с журналистами – мой ответ да, мы должны сотрудничать с блогерами. Вопрос этого сотрудничества просто – где грань, за которой мы не можем зайти", - отметил он.

"Мы и так общаемся с блогерами, поверьте мне, я с ними общаюсь. Важно, чтобы это сотрудничество не превратилась в указания и "темники", еще какую-то билиберду", - добавил Стець.

Как известно, также во время пресс-конференции Стець пообещал, что министерство инфраструктуры в течение понедельника опубликует список сайтов, которые рекомендует запретить из-за угрозы безопасности.

19 июня, спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что на данный момент отсутствует решение профильного комитета относительно заявления об отставке Стеця.

Роман Кравец, УП

Темы: СМИ Кабинет министров
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