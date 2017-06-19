Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Стець признал сотрудничество с блогерами

Понедельник, 19 июня 2017, 16:10
Стець признал сотрудничество с блогерами
politrada.com

Министр информационной политики Юрий Стець считает, что его министерство должно сотрудничать с блогерами.

Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в понедельник, отвечая на вопросы журналистов.

"Или мы должны сотрудничать с блогерами? Это то же, что мы должны сотрудничать с журналистами – мой ответ да, мы должны сотрудничать с блогерами. Вопрос этого сотрудничества просто – где грань, за которой мы не можем зайти", - отметил он.

"Мы и так общаемся с блогерами, поверьте мне, я с ними общаюсь. Важно, чтобы это сотрудничество не превратилась в указания и "темники", еще какую-то билиберду", - добавил Стець.

Как известно, также во время пресс-конференции Стець пообещал, что министерство информации в течение понедельника опубликует список сайтов, которые рекомендует запретить из-за угрозы безопасности.

19 июня, спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что на данный момент отсутствует решение профильного комитета относительно заявления об отставке Стеця.

Роман Кравец, УП

Темы: СМИКабинет министров
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Британская разведка: После уничтожения А-50 РФ придется ограничить зону деятельности самолетов

обновленоБизнесмену Гринкевичу в СИЗО объявили новое подозрение

видеоЧерный дым столбом: в Ростовской области после взрыва загорелся полимерный завод

Турецкие банки разрывают отношения с российскими на фоне указа Байдена о вторичных санкциях

Венгрия показывает ЕС, что может снять вето на финансирование Украины − Politico

Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны

Все новости...
СМИ
СМИ узнали детали нового пакета помощи для Украины от Германии
В Чечне назвали "диверсией" избиение журналистки и адвоката
Сломали пальцы и уничтожили документы: в Чечне жестоко избили журналистку и адвоката
Последние новости
13:14
Россияне на ВОТ увеличат количество Росгвардии и ФСБ из-за провала паспортизации - ГУР
13:03
В оккупированный Мариуполь свезли 50 тысяч мигрантов из РФ и Центральной Азии – ЦНС 
13:01
Залужный на Совете Украина-НАТО расскажет о состоянии дел на фронте
12:54
Столтенберг: США не выйдут из НАТО, несмотря на позицию Трампа
12:53
На Кипре фиксируют массовый уход российских компаний из страны: причина
12:50
видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест
12:43
Британская разведка: После уничтожения А-50 РФ придется ограничить зону деятельности самолетов
12:43
обновленоБизнесмену Гринкевичу в СИЗО объявили новое подозрение
12:28
Из-за похолодания потребление электричества растет, в энергосистеме дефицит – "Укрэнерго"
12:17
Медиарух: Атаки на журналистов являются преступлением, Зеленский и правоохранители должны отреагировать
Все новости...
Реклама: