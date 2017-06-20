Ответ Березюку: чиновница Львовской ОГА объявила голодовку

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Вторник, 20 июня 2017, 12:10

Начальник отдела информационной политики Львовской облгосадминистрации Ольга Березюк объявила голодовку под стенами Львовского городского совета.

Об этом она сообщила в своем Facebook. "Требую "взять и вывезти мусор", - написала чиновница.

Отметим, что ее вес составляет 46 килограммов.

Как прокомментировала сама Березюк "Украинской правде", на этот поступок ее подтолкнула бездеятельность городского головы, а также голодовка под Администрацией президента председателя парламентской фракции "Самопомич" Олега Березюка. Они не являются родственниками, а только однофамильцами.

"Березюк это делает, чтобы показать Садового жертвой. Что якобы кто-то ему блокирует мусор. Но на самом деле это политические манипуляции, потому что за этим стоит обычная бесхозяйственность с его стороны, потому что ничего не делается для решения мусорной проблемы", - добавила Ольга Березюк.

Для голодовки под Ратушей, она взяла отпуск до конца недели.

"Олег Михайлович (Синютка, председатель Львовской ОГА - УП) знает о моем поступке, он убеждал меня этого не делать, но я решила таким образом привлечь внимание к проблеме вывоза мусора из Львова. Если Олег Березюк говорит, что это единственный способ общения в 21-м веке, то пусть будет так", - добавила Березюк.

На вопрос, что должен сделать Садовый, чтобы она прекратила голодовку, Березюк добавила: "Пусть хотя бы начнет ездить к людям, участникам меморандума (подписанного 21 апреля по вывозу львовского мусора на полигоны области - УП). Надо говорить с людьми. Потому что до сих пор к ним не ездили представители Львовского городского совета, а только депутаты, эти вопросы не решают. Садовый не был ни в одном городе области, как можно говорить, что он хочет решить проблему. Это с его стороны обман и бесхозяйственность ".

 
Вес Березюк 46 кг. Она объявила голодовку
ФОТО ЕЕ СТРАНИЦЫ В FACEBOOK

Как известно, мэр Львова Андрей Садовый и председатель Львовской облгосадминистрации Олег Синютка находятся в оппозиции друг к другу. Синютка, до 2014-го года был первым заместителем Садового, сейчас активно критику бывшего шефа.

Напомним, мэр Львова и исполнительная власть - от ОГА к Кабмину - уже долгое время обвиняют друг друга в ситуации с мусором во Львове.

12 июня председатель Львова Андрей Садовый сообщил, что городская комиссия обратилась к правительству с просьбой объявить Львов зоной чрезвычайной экологической ситуации.

14 июня премьер Гройсман раскритиковал мэра Львова Андрея Садового за неспособность самостоятельно решить проблему накопления мусора в городе.

Садовый назвал такое заявление хамством и заявил, что ожидал от главы правительства Владимира Гройсмана "более адекватного ответа".

19 июня председатель парламентской фракции "Самопомощь" Олег Березюк объявил голодовку, он заявляет, что власть мешает мэру Львова и лидеру партии "Самопомич" Андрею Садовому решить проблему утилизации мусора в городе. Депутат только пьет воду.

20 июня к нему присоединилась вице-спикер Оксана Сыроид, которая также является членом "Самопомочи".

Марьяна Пьецух, Татьяна Кусок, УП

Темы: Львов
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Комментарии — 4
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IP: 35.187.168.---Didusь20.06.2017 13:21
Порошенки з бпп та нф нехай тримають свої літаки та яхти добре змащеними для меншого опору, коли будуть тікати з країни. Кожна секунда буде на рахунку. Нехай пригадають "легітимного" та його друзів пшонок-захарченків, як у тих "не було" часу
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IP: 35.187.168.---samal20.06.2017 13:10
Згадують що Тимошенко швидко вирішила проблему Львова з водою , але забувають як Льоня Космос жалівся що Юля забрала кошти бюджету Києва.
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IP: 194.44.191.---Diamantik20.06.2017 12:55
ЗАКОН УКРАЇНИ "Про державну службу", Стаття 10, п.5. Державний службовець не має права організовувати і брати участь у страйках та агітації
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IP: 35.187.168.---ІванкоI20.06.2017 12:47
Громадяни Львова можуть спокійно не проголосувати за Садового й Самопоміч, але в той же час жоден з них не віддасть голоси за "крутих" господарників з БПП через фактичну сміттєву атаку на Львів центральної влади внаслідок її бездіяльності.

Теперішня центральна влада ну ду-уже нагадує своєю цинічністю і брехливістю попередню владу регіоналів і кінець її буде такий же...

І ще цікаво, що буде після того Ольга доб'ється свого і Садовий піде у відставку? Невже сміття саме вивезеться?
Чи буде так, як писав коментатор з сусідньої гілки PAVLABOR (надіюсь він вибачить цитування без дозволу):
"В Сумах аналогічно сміттєвою проблемою ламали мера Мінаева, правда в ПР, десь гречкою посипали, десь на вушко по нашіптували і головне також як і порох, овощь був не при ділах.
Як тільки Мінаев під ПР ліг, сміттєва проблема вирішилась за кілька днів, миттєво зникли противники будівництва звалищ, сільські ради стовідсотковий одобрямс.
Схоже в БПП працюють ті ж самі аналітики...."
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