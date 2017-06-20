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Відповідь Березюку: чиновниця Львівської ОДА оголосила голодування

Вівторок, 20 червня 2017, 12:10

Начальник відділу інормаційної політики Львівської облдержадміністрації Ольга Березюк оголосила голодування під стінами Львівської міської ради.

Про це вона повідомила в своєму Facebook. "Вимагаю "взяти і вивезти сміття", - написала чиновниця.

Зауважимо, що її вага складає 46 кілограмів.

Як прокоментувала сама Березюк "Українській правді", на цей вчинок її наштовхнула бездіяльність міського голови, а також голодування під Адміністрацією президента голови парламентської фракції "Самопоміч" Олега Березюка. Вони не є родичами, а лише однофамільцями.

"Березюк це робить, щоб показати Садового жертвою. Що нібито хтось йому блокує сміття. Але насправді це політичні маніпуляції, бо за цим стоїть звичайна безгосподарність з його боку, бо нічого не робиться для вирішення сміттєвої проблеми", - додала Ольга Березюк.

Задля голодування під Ратушею, вона взяла відпустку до кінця тижня.

"Олег Михайлович (Синютка, голова Львівської ОДА — УП) знає про мій вчинок, він переконував мене цього не робити, але я вирішила таким чином привернути увагу до проблеми вивозу сміття зі Львова. Якщо Олег Березюк каже, що це єдиний спосіб спілкування я в 21-му столітті, то хай буде так", - додала Березюк.

На запитання, що має зробити Садовий, щоб вона припинила голодування, Березюк додала: "Хай хоча б почне їздити до людей, учасників меморандуму (підписаного 21-го квітня щодо вивозу львівського сміття на полігони області - УП). Треба говорити з людьми. Бо до цього часу до них не їздили представники Львівської міської ради, а тільки депутати, які ці питання не вирішують. Садовий не був в жодному місті області, то як можна говорити, що він хоче вирішити проблему. Це з його боку обман і безгосподарність".

 
Вага Березюк 46 кг. Вона оголосила голодування
фото з її сторінки в facebook

Як відомо, Львівський міський голова Андрій Садовий та голова Львівської облдержадміністрації Олег Синютка перебувають в опозиції один до одного. Синютка, який до 2014-го року був першим заступником Садового, зараз активно критикує колишнього шефа.

Нагадаємо, мер Львова і виконавча влада – від ОДА до Кабміну – вже тривалий час звинувачують один одного у ситуації зі сміттям у Львові.

12 червня голова Львова Андрій Садовий повідомив, що міська комісія звернулася до уряду з проханням оголосити Львів зоною надзвичайної екологічної ситуації.

14 червня прем’єр Гройсман розкритикував мера Львова Андрія Садового за неспроможність самотужки вирішити проблему накопичення сміття в місті.

Садовий назвав таку заяву хамством і заявив, що очікував від глави уряду Володимира Гройсмана "більш адекватної відповіді".

19 червня голова парламентської фракції "Самопоміч" Олег Березюк оголосив голодування, він заявляє, що влада заважає меру Львова й лідеру "Самопомочі" Андрію Садовому вирішити проблему утилізації сміття у місті. Депутат лише п’є воду.

20 червня до нього приєдналася віце-спікер Оксана Сироїд, яка також є членом "Самопомочі".

Мар'яна П'єцух, Тетяна Кусок, УП

Теми: Львів
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