Под Кабмином требуют отставки Авакова

Кабинет министров пикетируют активисты с требованием отставки главы Министерства внутренних дел Арсена Авакова.



О начале акции сообщает общественное движение "Чесно".

Люди обращают внимание на многочисленные факты нападений на активистов Приирпенья и отмечают, что полиция бездействует.

Учасники акції @AvakovArsen у відставку! демонструють числені факти нападів на активістів Приірпіння і зазначають, що поліція бездіє. pic.twitter.com/JZLrXiAM3q — ЧЕСНО (@chesno_movement) June 21, 2017



"За все годы работы Авакова несмотря на многочисленные обращения ни одно из преступлений не расследовано. Никто не сел в тюрьму. Полиция бездействием покрывает преступления", - отмечают активисты.



Активісти: "З обличчям все добре тільки у @AvakovArsen, а мешканців Приірпіння б'ють і калічать" pic.twitter.com/wCvni9qNX5 — ЧЕСНО (@chesno_movement) June 21, 2017

Как известно, 21 июня должно состояться заседание правительства под председательством премьер-министра Владимира Гройсмана.



Украинская правда