Покушение на Геращенко: Следствие завершено, подозреваемым "светит" пожизненное

1684 просмотра
0
Среда, 21 июня 2017, 13:50

Служба безопасности Украины завершила расследование в уголовном производстве относительно посягательства на жизнь народного депутата Антона Геращенко.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Обвинительный акт против двух подозреваемых, находящихся под стражей, направлен в суд. Им грозит пожизненное заключение", - говорится в сообщении.

Следствие установило, что покушение на депутата организовал один из активных террористов ОРЛО, выполняя задание главного управления Генштаба вооруженных сил РФ.

"Злоумышленник скрывается от следствия в Российской Федерации и временно оккупированных территориях. Он объявлен в розыск. Уголовное дело против него и других представителей российских спецслужб выделено в отдельное производство", - отметили в спецслужбе.

Как известно, в январе СБУ заявила, что предупредила в Киеве покушение на депутата от "Народного фронта" Антона Геращенко, которое готовилось под кураторством российских спецслужб.

В сообщении говорилось, что на тот момент заказчик покушения, уроженец РФ, находился в российском городе Белгород. Для осуществления покушения в Украине он нанял двух ранее судимых граждан.

По данным СБУ, двое исполнителей прибыли 19 декабря в Киев, где проводили активную разведку и наблюдение за местами работы и проживания нардепа. Их задержали вблизи дома Геращенко с приведенным в готовность самодельным взрывным устройством.

Украинская правда

Темы: Геращенко криминал СБУ суд
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Геращенко о КиевПрайде: Украина сдала экзамен на преданность европейским ценностям 18 июня 2017, 18:58
Геращенко призвала ООН и ОБСЕ к более жесткой реакции на события на Донбассе 10 июня 2017, 14:50
Савченко допросили в деле о покушении на Геращенко 8 июня 2017, 19:44
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Корчак отчитывается, что мэра Ирпеня оштрафовали на 5 тисяч гривен
Садовый опубликовал сканы более 200 отказов принять львовский мусор
У Путина рассказали, кто ему дал фейковое видео с "авиацией РФ"
Боец ранен в Широкино после вражеского обстрела – штаб АТО
Все новости
Голая правда

Каково быть нудистом в Киеве

Подборка TED

Как различать фейк-новости и искать истину