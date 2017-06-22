Рада приняла закон о КС за основу

Верховная Рада приняла проект закона о Конституционном Суде в первом чтении.



Законопроект №6427-д за основу поддержал 231 народный депутат, хотя звучали призывы отклонить или отправить его на очередную доработку.



Как известно, 11 апреля парламент отклонил законопроект о Конституционном Суде, а 8 июня компромиссный вариант комитета отправил на доработку.



Глава комитета по вопросам правовой политики и правосудия Руслан Князевич отметил, что во время доработки не смогли найти консенсус лишь в отношении процедуры рассмотрения в парламенте назначения и увольнения уполномоченного по правам человека, поэтому комитет просит парламент самостоятельно принять решение по этой норме переходных положений.



В целом комитет рекомендовал принять законопроект за основу и в целом.



Депутат Сергей Власенко возмутился, что депутаты увидели доработанный законопроект "только вчера", тогда как он усиливает влияние президента на КС. Кроме того, представитель "Батькивщины" заявил, что в случае принятия законопроекта, КС сможет возвращаться с решениями, принятыми ранее.



Алена Шкрум также заявила, что "президент хочет сделать ручным Конституционный Суд".



Депутаты отметили, что важный закон принимается с нарушением регламента, поскольку в течение одной сессии Верховная Рада не может рассматривать законопроект, который был отклонен на этой же сессии.



Также они требовали исключить норму об избрании омбудсмена способом открытого голосования.

#Рада8 прийняла за основу #ЗП6427_д про Конституційний Суд, який нівелює новели реформування КСУ з нормою щодо обрання Омбудсмена. pic.twitter.com/bROwdE1JKA — РПР - RPR (@RPR_ua) June 22, 2017

Елена Сотник назвала важной нормой законопроекта предоставление обычным гражданам возможности подавать конституционную жалобу.



"Наш законопроект, который был подан ранее и полностью соответствует регламенту, №6426 (изменения в закон о КС по реализации конституционного права граждан на конституционную жалобу – ред.), нужно рассмотреть – и дать гражданину право подавать жалобу в КС. А этот законопроект после исключения разрушительных норм..., рассматривать на осенней сессии", – сказала Сотник.



Законопроект №6427-д предусматривает, что отбор кандидатур на должность судьи Конституционного Суда на конкурсной основе в отношении лиц, которых назначает президент, осуществляет конкурсная комиссия, которую создает также президент.



Дополняется ...