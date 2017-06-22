Рада приняла закон о КС за основу

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Четверг, 22 июня 2017, 11:37

Верховная Рада приняла проект закона о Конституционном Суде в первом чтении.

Законопроект №6427-д за основу поддержал 231 народный депутат, хотя звучали призывы отклонить или отправить его на очередную доработку.

Как известно, 11 апреля парламент отклонил законопроект о Конституционном Суде, а 8 июня компромиссный вариант комитета отправил на доработку.

Глава комитета по вопросам правовой политики и правосудия Руслан Князевич отметил, что во время доработки не смогли найти консенсус лишь в отношении процедуры рассмотрения в парламенте назначения и увольнения уполномоченного по правам человека, поэтому комитет просит парламент самостоятельно принять решение по этой норме переходных положений.

В целом комитет рекомендовал принять законопроект за основу и в целом.

Депутат Сергей Власенко возмутился, что депутаты увидели доработанный законопроект "только вчера", тогда как он усиливает влияние президента на КС. Кроме того, представитель "Батькивщины" заявил, что в случае принятия законопроекта, КС сможет возвращаться с решениями, принятыми ранее.

Алена Шкрум также заявила, что "президент хочет сделать ручным Конституционный Суд".

Депутаты отметили, что важный закон принимается с нарушением регламента, поскольку в течение одной сессии Верховная Рада не может рассматривать законопроект, который был отклонен на этой же сессии.

Также они требовали исключить норму об избрании омбудсмена способом открытого голосования.

Елена Сотник назвала важной нормой законопроекта предоставление обычным гражданам возможности подавать конституционную жалобу.

"Наш законопроект, который был подан ранее и полностью соответствует регламенту, №6426 (изменения в закон о КС по реализации конституционного права граждан на конституционную жалобу – ред.), нужно рассмотреть – и дать гражданину право подавать жалобу в КС. А этот законопроект после исключения разрушительных норм..., рассматривать на осенней сессии", – сказала Сотник.

Законопроект №6427-д предусматривает, что отбор кандидатур на должность судьи Конституционного Суда на конкурсной основе в отношении лиц, которых назначает президент, осуществляет конкурсная комиссия, которую создает также президент.

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Темы: КС законодательство Верховная Рада
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