Рада приняла закон о КС за основу

Верховная Рада приняла проект закона о Конституционном Суде в первом чтении.



Законопроект №6427-д за основу поддержал 231 народный депутат, хотя звучали призывы отклонить или отправить его на очередную доработку.



Как известно, 11 апреля парламент отклонил законопроект о Конституционном Суде, а 8 июня компромиссный вариант комитета отправил на доработку.



Глава комитета по вопросам правовой политики и правосудия Руслан Князевич отметил, что во время доработки не смогли найти консенсус лишь в отношении процедуры рассмотрения в парламенте назначения и увольнения уполномоченного по правам человека, поэтому комитет просит парламент самостоятельно принять решение по этой норме переходных положений.



В целом комитет рекомендовал принять законопроект за основу и в целом.



Депутат Сергей Власенко возмутился, что депутаты увидели доработанный законопроект "только вчера", тогда как он усиливает влияние президента на КС. Кроме того, представитель "Батькивщины" заявил, что в случае принятия законопроекта, КС сможет возвращаться с решениями, принятыми ранее.



Алена Шкрум также заявила, что "президент хочет сделать ручным Конституционный Суд".



Депутаты отметили, что важный закон принимается с нарушением регламента, поскольку в течение одной сессии Верховная Рада не может рассматривать законопроект, который был отклонен на этой же сессии.



Также они требовали исключить норму об избрании омбудсмена способом открытого голосования.

#Рада8 прийняла за основу #ЗП6427_д про Конституційний Суд, який нівелює новели реформування КСУ з нормою щодо обрання Омбудсмена. pic.twitter.com/bROwdE1JKA — РПР - RPR (@RPR_ua) June 22, 2017

Елена Сотник назвала важной нормой законопроекта предоставление обычным гражданам возможности подавать конституционную жалобу.



"Наш законопроект, который был подан ранее и полностью соответствует регламенту, №6426 (изменения в закон о КС по реализации конституционного права граждан на конституционную жалобу – ред.), нужно рассмотреть – и дать гражданину право подавать жалобу в КС. А этот законопроект после исключения разрушительных норм..., рассматривать на осенней сессии", – сказала Сотник.

Однако законопроект прошел первое чтение.



Законопроект №6427-д предусматривает, что Конституционный Суд дает заключения о конституционности законов и норм не только по обращению президента, Кабмина или не менее 45 народных депутатов, но и по жалобе отдельного лица. КС рассматривает вопрос конституционности решений о референдуме и об импичменте президента.



С целью защиты и восстановления прав человека КС рассматривает вопрос о соответствии Конституции акта (его отдельных положений), который утратил силу, но продолжает применяться к правоотношениям, возникшим во время его действия.



В состав КС входит 18 судей: президент, Верховная Рада и съезд судей Украины назначают по 6 судей.



Президент назначает кандидатов, которых выбрала созданная им конкурсная комиссия (юристы). В ВР кандидаты проходят через комитет, в ведение которого входят вопросы правового статуса КС. А конкурсный отбор кандидатур для Съезда судей осуществляет Совет судей Украины (путем тайного голосования).



КС является полномочным при наличии в его составе не менее 12 судей, вступивших в полномочия.

Судью КС назначают на 9 лет без права быть назначенным повторно.

Полномочия судьи КС прекращаются в случае: истечения срока полномочий; достижения им 70 лет; прекращения гражданства Украины или обретения гражданства другого государства; признание его безвести пропавшим или умершим или недееспособным; приговора суда.

Увольняют судью не менее 2/3 состава КС в случае: неспособности выполнять полномочия по состоянию здоровья; совмещения должностей; существенного дисциплинарного проступка; заявления по собственному желанию (до решения на специальном заседании КС судья работает).



В составе Суда действуют Большая палата (в составе всех судей), два сената (в составе 9 судей) и шесть коллегий (в составе 3 судей). Если количество судей КС меньше 18, сенат является полномочным при участии в нем не менее 6 судей.



В I квартале каждого года Суд обнародует ежегодный доклад по итогам деятельности и финансового обеспечения в предыдущем году.



В переходных положениях сказано, что КС закрывает открытые до вступления в силу этого закона конституционные производства в делах по конституционным представлениям и по конституционным обращениям – и возвращает их авторам.



С целью предоставления экспертной помощи в конституционных процессах по конституционным жалобам временно, до 1 января 2020 года, вводится институт специального советника (судья в отставке иностранного органа конституционной юрисдикции или представитель международной правительственной организации – но не государства-агрессора), который дает заключение.

Кроме того, в заключительные положения законопроекта вписаны изменения к закону об уполномоченном Верховной Рады по правам человека – вместо тайного голосования предлагается открытое:



"Уполномоченный назначается на должность и увольняется с должности Верховной Радой. Соответствующее решение принимается Верховной Радой открытым голосованием большинством голосов народных депутатов от конституционного состава Верховной Рады".



Кандидатуру омбудсмена предлагает глава ВР, профильный комитет подает свое решение по кандидатам. Сведения о предложенных кандидатурах публикую "Голос Украины" не позже, чем за 10 дней до рассмотрения вопроса о назначении. Увольняют омбудсмена по представлению спикера при наличии решения комитета.

Алена Рощенко, УП, дополнено

