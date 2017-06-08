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Рада завернула законопроект о Конституционном суде

Четверг, 8 июня 2017, 17:46

Народные депутаты не смогли проголосовать за комитетский законопроект о Конституционном суде, вернув его на доработку.

Так, за принятие за основу законопроекта 6427д проголосовали во второй раз только 217 депутатов, что недостаточно для его принятия.

Законопроект 6427д является комитетским законопроектом, так называемым компромиссным вариантом.

Этот законопроект определял порядок организации и деятельности Конституционного Суда Украины, статус судей Конституционного Суда Украины, основания и порядок обращения к нему, процедуру рассмотрения им дел и выполнения его решений.

Перед ним спикер Парубий ставил на голосование законопроект 6427-1 о Конституционном судопроизводстве в Украине. Его поддержали 45 народных избранников.

Как известно, предыдущий законопроект о КСУ Верховная Рада рассматривала 11 апреля 2017, но не смогла проголосовать.

Депутаты рассматривали этот закон целый рабочий день, поскольку в нем было 911 поправок.

Спикер парламента Андрей Парубий четыре раза проводил голосование за возвращение законопроекта на повторное второе чтение, однако необходимых 226 голосов не было. Наконец он объявил, что закон отклонен.

В мае активисты выражали обеспокоенность, что власть парализует работу Конституционного суда.

Украинская правда

Темы: КонституцияКС
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