"Урожайное перемирие" должно длиться до конца лета – Сайдик

1054 просмотра
Четверг, 22 июня 2017, 15:38

Сторонам конфликта на востоке Украины предложено держать перемирие для сбора урожая с 24 июня по 31 августа этого года.

Об этом сообщил спецпредставитель главы ОБСЕ в Украине и втрехстороннем контактной группе Мартин Сайдик после заседания ТКГ и подгрупп 21 июня, сообщает пресс-служба ОБСЕ

"Рабочая группа представила предложение так называемого "урожайного перемирия" – полного прекращения огня на всей контактной линии на период сбора урожая с 24 июня по 31 августа. Инициатива, конечно, получила поддержку ТКГ. Участники (встречи) пообещали передать это своему политическому руководству", – сообщил он.

Стороны также обсудили вопросы водоснабжения: "В зоне конфликта более 2 миллионов людей по обе стороны от линии разграничения зависят от общих систем водоснабжения Донбасса. Эти критически важные объекты инфраструктуры водоснабжения неоднократно повреждали при обстрелах", – отметил Сайдик.

"ТКГ единогласно поддержала предложение главы миссии ОБСЕ Эртурула Апакана по развитию мер для обеспечения устойчивого функционирования системы водоснабжения до следующей встречи. Это касается водопроводных и насосных станций вблизи населенных пунктов Васильевка, Петровское, Красный Лиман, а также водопроводной системы "Южнодонбасская", – сказал он.

Тему водоснабжения и соответствующих платежей рассмотрели и в рабочей группе по экономическим вопросам.

"Позитивный сдвиг – что с конца мая второй платеж за водоснабжение был проведен отдельными районами Луганской области, что позволит обеспечить воду населению этих районов. Участники рабочей группы еще разрабатывают стабильный платежный механизм за подачу воды", – сообщил Сайдик.

В гуманитарной сфере стороны отметили продвижение в верификацию осужденных лиц для обмена пленных.

Рабочая группа по политическим вопросам продолжила обсуждать вопросы, связанные с "формулой Штайнмайера".

Сайдик также назвал неприемлемым нападение на мониторинговую миссию ОБCЕ, совершенное 20 июня на оккупированной части Донецкой области.

"Очевидно, что все стороны должны обеспечивать безопасность и беспрепятственное перемещение персонала СММ. Необходимы неотложные меры реагирования. Стороны должны подтвердить свои обязательства гарантировать безопасность миссии ОБСЕ на высшем политическом уровне", – сказал он.

"Сегодня, поддержав инициативу рабочей группы по вопросам безопасности, я поднял эту проблему на ТКГ и ожидаю немедленных реакций ото всех сторон", – заявил Сайдик.

Алена Рощенко, УП

Темы: Донбасс АТО Минские соглашения
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Согласовать список пленных и начать обмен планируется до 5 июля – Кучма 22 июня 2017, 14:01
Активизм vs атавизм. Как волонтеры наводят мосты с украинским Донбассом 22 июня 2017, 13:17
Обстрел Марьинки: Полиция не может задокументировать последствия - "серая зона" 22 июня 2017, 13:08
powered by lun.ua
Главные новости
В России провайдеры начали блокировать Google - росСМИ
Безвиз: Для украинцев с ОРДЛО и Крыма могут ввести спецпроверку
Представление ГПУ: Поляков через помощницу получил взятку $7500
Дерибан земли на Жуковом нанес ущерб на 81,7 млн – представление на Довгого
Все новости
4 основных шага

Google рассказал, как преодолевать терроризм в сети

5 причин

Почему у вас плохие отношения с деньгами