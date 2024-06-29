Зеленский встретился с освобожденным из плена замглавы Меджлиса

Президент Владимир Зеленский в субботу встретился с освобожденным из российского плена заместителем главы Меджлиса крымскотатарского народа Нариманом Джелялом.

Источник: Зеленский в Telegram

Реклама:

Детали: Президент отметил, что из плена Джелял присылал письма, и в одном из них он написал: "Мы боремся не только за целостность территорий, но и за единство нашего общества, нашей прекрасной, сильной нации".

"Важные слова, которые напоминают, что в единстве, все вместе мы можем достичь даже самых сложных результатов и обязательно вернем безопасность всем нашим людям и мир Украине. Спасибо каждому, кто помогает. Спасибо Нариману за эту встречу! Спасибо за силу!", - добавил Зеленский.

Он также опубликовал видео встречи. Джелял и Зеленский вспоминали, что в прошлый раз виделись на саммите Крымской платформы в 2021 году, после возвращения с которого Джеляла и задержали.

ВИДЕО ДНЯ

Зеленский говорит, что получал письма заместителя председателя Меджлиса.

Что предшествовало: В Украину из российского плена 28 июня удалось вернуть 10 гражданских людей. Среди них заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа, захваченный в Крыму еще в 2021 году, Нариман Джелял и священники Украинской греко-католической церкви, захваченные в Бердянске за сопротивление оккупантам.

Координационный штаб обнародовал фото встречи освобожденных украинцев.

Своим видео поделилась также Служба безопасности Украины.