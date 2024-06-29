Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сбор на покупку комплекса тяжелого дрона для 48 ОШБ

Зеленский встретился с освобожденным из плена замглавы Меджлиса

Катерина ТищенкоСуббота, 29 июня 2024, 16:37
Зеленский встретился с освобожденным из плена замглавы Меджлиса
Владимир Зеленский и Нариман Джелял, скриншот видео президента

Президент Владимир Зеленский в субботу встретился с освобожденным из российского плена заместителем главы Меджлиса крымскотатарского народа Нариманом Джелялом.

Источник: Зеленский в Telegram

Реклама:

Детали: Президент отметил, что из плена Джелял присылал письма, и в одном из них он написал: "Мы боремся не только за целостность территорий, но и за единство нашего общества, нашей прекрасной, сильной нации".

"Важные слова, которые напоминают, что в единстве, все вместе мы можем достичь даже самых сложных результатов и обязательно вернем безопасность всем нашим людям и мир Украине. Спасибо каждому, кто помогает. Спасибо Нариману за эту встречу! Спасибо за силу!", - добавил Зеленский.

Он также опубликовал видео встречи. Джелял и Зеленский вспоминали, что в прошлый раз виделись на саммите Крымской платформы в 2021 году, после возвращения с которого Джеляла и задержали.

ВИДЕО ДНЯ

Зеленский говорит, что получал письма заместителя председателя Меджлиса.

Что предшествовало: В Украину из российского плена 28 июня удалось вернуть 10 гражданских людей. Среди них заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа, захваченный в Крыму еще в 2021 году, Нариман Джелял и священники Украинской греко-католической церкви, захваченные в Бердянске за сопротивление оккупантам.

Координационный штаб обнародовал фото встречи освобожденных украинцев.

Своим видео поделилась также Служба безопасности Украины.

Темы: ЗеленскийпленныеМеджлис
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

СМИ: Орбан после посещений Киева едет в Москву

В Киеве открыли выставку спасенного от оккупантов "скифского золота"

В Украине существует риск скачка цен - Минэкономики

Зеленский отрицает большое влияние Ермака: Он делает то, что говорю ему я

Зеленский объяснил, почему сложно на фронте: 14 бригад резерва стоят без оружия

видеоУникальная спецоперация: защитники спасли из оккупации морпеха, который больше года был в плену

Все новости...
Зеленский
В этом году Украина представит понятный и детальный план окончания войны - Зеленский
"Плодотворная добрососедская дискуссия": Новый президент Словакии впервые встретился с Зеленским
Орбан и Зеленский после рукопожатия эмоционально поговорили на полях саммита ЕС
Последние новости
19:50
Опросы показывают, что ультраправые во Франции не получат абсолютного большинства
19:41
Евро-2024Не показали весь свой потенциал: Ребров подвел итоги выступления сборной Украины на Евро
19:29
В Австралии полиция обнаружила останки 12-летней девочки, которую во время купания в водоеме похитил крокодил
19:28
Оккупанты ударили дроном по двум гражданским в Херсоне
19:07
Доля воздушных тревог во время работы торговых центров снизилась до 11%
19:03
В Ворохте на Прикарпатье местные напали на блокпост ТЦК, потому что тот "отпугивал туристов"
18:36
Nvidia заработает 12 миллиардов долларов на чипах ИИ в Китае в 2024 году, несмотря на контроль США
18:30
В Киевской области женщина сбросила собаку с моста: волонтеры спасли животное и назвали Горошинкой
18:25
СМИ: Орбан после посещений Киева едет в Москву
18:11
Путин заявил, что не прекратит огонь в Украине: мир через посредников и Раду его не устраивает
Все новости...
Реклама:
Реклама: