Меджлис заявил о продолжении геноцида крымских татар со стороны России

Меджлис крымскотатарского народа заявил, что современная политика России в оккупированном Крыму является прямым продолжением советской геноцидной практики.

Источник: Заявление Меджлиса крымскотатарского народа в День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа (81-я годовщина депортации)

Детали: В организации подчеркнули, что тотальная депортация 1944 года была преднамеренным уничтожением крымскотатарского народа, а сегодня крымские татары вновь сталкиваются с арестами, преследованиями и уничтожением культурной идентичности.

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В заявлении Меджлис призвал международное сообщество:

признать депортацию 1944 года актом геноцида,

усилить санкционное давление на Россию,

поддержать деоккупацию Крыма и создание в нём крымскотатарской национально-территориальной автономии.

Также Меджлис подчеркнул необходимость юридического закрепления в Украине статуса Меджлиса как официального представительного органа крымскотатарского народа.

Дословно: "Закрепление Кабинетом Министров Украины в соответствии с Законом Украины "О коренных народах Украины" статуса Меджлиса крымскотатарского народа как представительного органа коренного крымскотатарского народа должно стать важным шагом в обеспечении прав крымскотатарского народа".

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Дополнительно: Меджлис также подтвердил, что крымскотатарский народ остаётся несокрушимым и продолжает борьбу за возвращение на родную землю.

Дословно: "Любые попытки легитимизировать оккупацию Крыма … являются поддержкой преступления против человечности и предательством памяти жертв геноцида".

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