Меджлис заявил о продолжении геноцида крымских татар со стороны России
Меджлис крымскотатарского народа заявил, что современная политика России в оккупированном Крыму является прямым продолжением советской геноцидной практики.
Источник: Заявление Меджлиса крымскотатарского народа в День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа (81-я годовщина депортации)
Детали: В организации подчеркнули, что тотальная депортация 1944 года была преднамеренным уничтожением крымскотатарского народа, а сегодня крымские татары вновь сталкиваются с арестами, преследованиями и уничтожением культурной идентичности.
В заявлении Меджлис призвал международное сообщество:
- признать депортацию 1944 года актом геноцида,
- усилить санкционное давление на Россию,
- поддержать деоккупацию Крыма и создание в нём крымскотатарской национально-территориальной автономии.
Также Меджлис подчеркнул необходимость юридического закрепления в Украине статуса Меджлиса как официального представительного органа крымскотатарского народа.
Дословно: "Закрепление Кабинетом Министров Украины в соответствии с Законом Украины "О коренных народах Украины" статуса Меджлиса крымскотатарского народа как представительного органа коренного крымскотатарского народа должно стать важным шагом в обеспечении прав крымскотатарского народа".
Дополнительно: Меджлис также подтвердил, что крымскотатарский народ остаётся несокрушимым и продолжает борьбу за возвращение на родную землю.
Дословно: "Любые попытки легитимизировать оккупацию Крыма … являются поддержкой преступления против человечности и предательством памяти жертв геноцида".
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Предыстория:
- 13 марта стало известно, что в исправительной колонии города Димитровград Ульяновской области РФ умер 60-летний крымский татарин Рустем Вирати, приговорённый российскими властями к 8 годам заключения.