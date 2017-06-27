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Минобороны подтвердило: от взрыва погиб полковник ГУР

Вторник, 27 июня 2017, 11:34

Министерство обороны подтвердило, что от взрыва автомобиля в Киеве погиб сотрудник Главного управления разведки Минобороны полковник Максим Шаповал.

"Утром 27 июня в Соломенском районе города Киева произошел взрыв автомобиля, в результате которого погиб сотрудник Главного управления разведки Министерства обороны Украины полковник Максим Шаповал", – говорится в сообщении.

На месте происшествия работают сотрудники Национальной полиции, спасатели, взрывотехники и эксперты-криминалисты.

"Происшествие квалифицировано как террористический акт. Все обстоятельства трагедии устанавливаются", – добавляют в Минобороны.

Руководство Министерства обороны и Генерального штаба Вооруженных сил Украины выражают глубокие соболезнования семье погибшего военнослужащего.

Как известно, около 8:15 во вторник, 27 июня, на перекрестке улиц Соломенская и Механизаторов в Киеве взорвался "Мерседес". От сильного взрыва водитель погиб.

Источники "Украинской правды" сообщали, что погиб один из руководителей Главного управления разведки Минобороны Максим Шаповал.

"Украинская правда" в Threads

Темы: МинобороныразведкаКиев
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