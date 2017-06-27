От взрыва автомобиля в Киеве погиб руководитель спецназа ГУР

По предварительной информации, от взрыва "Мерседеса" в Соломенском районе Киева погиб военнослужащий Министерства обороны Максим Шаповал.

Об этом сообщили "Украинской правде" в Минобороны.

Все обстоятельства сейчас выясняются.

В правоохранительных органах УП сообщили, что погибший руководил спецназом Главного управления разведки Минобороны.

По данным источников УП, погиб Максим Шаповал.

Полиция пока имя погибшего не сообщала.

Министерство обороны позже подтвердило, что от взрыва погиб сотрудник ГУР, полковник Максим Шаповал.

Как сообщалось, около 8:15 во вторник, 27 июня, на перекрестке улиц Соломенская и Механихаторов в Киеве взорвался "Мерседес". От сильного взрыва водитель погиб.

Украинская правда