Вирус "Петя" парализовал работу Кабмина

Вирус заблокировал работу сайта Кабинета министров Украины.



Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр вице-премьер-министр Павел Розенко.



"Если что, то у нас тоже сеть "легла", по ходу! Такую картинку показывают все компьютеры КМУ", - написал он.



Сайт Кабмина пока не работает.



Как известно, ранее стало известно об атаках вируса (предположительно под названием Petya.A) на сети украинских банков и крупных компаний.



Представитель Национальной полиции Украины Ярослав Тракало сообщил "Украинской правде", что от хакерских атак пострадали несколько государственных финучреждений.



На своей официальной странице в Facebook "Новая почта" сообщила: "Через массированную атаку вируса Petya.A на наши информационные системы отделения и контакт-центр "Новая почта" временно не могут обслуживать клиентов".



Украинская правда