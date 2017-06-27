Вирус "Петя" парализовал работу Кабмина

12256 просмотров
Вторник, 27 июня 2017, 15:32

Вирус заблокировал работу сайта Кабинета министров Украины.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр вице-премьер-министр Павел Розенко.

"Если что, то у нас тоже сеть "легла", по ходу! Такую картинку показывают все компьютеры КМУ", - написал он.

Сайт Кабмина пока не работает.

Как известно, ранее стало известно об атаках вируса (предположительно под названием Petya.A) на сети украинских банков и крупных компаний.

Представитель Национальной полиции Украины Ярослав Тракало сообщил "Украинской правде", что от хакерских атак пострадали несколько государственных финучреждений.

На своей официальной странице в Facebook "Новая почта" сообщила: "Через массированную атаку вируса Petya.A на наши информационные системы отделения и контакт-центр "Новая почта" временно не могут обслуживать клиентов".

Украинская правда

Темы: Кабинет министров интернет
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Гройсман: Пока я премьер, никто не будет смотрящим за Кабмином 26 июня 2017, 12:03
Гройсман: Под прикрытием гумпомощи создают целые кланы контрабанды 23 июня 2017, 11:49
Кабмин выделил 800 млн на трассу Львов-Одесса-Николаев 21 июня 2017, 23:23
powered by lun.ua
Главные новости
Вирусная атака: Столичные аэропорты и ж/д работают в штатном режиме
Вирус "Петя" парализовал работу Кабмина
Из-за масштабной вирусной атаки не работают банки, медиа, сервисы
Прокуратура завершила расследование убийства Бузины
Все новости
Жизнь сначала

Как и кто меняет жизнь наркозависимых

Советы долгожителей

Как сделать свою жизнь более долгой