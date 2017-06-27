"Касперский": вирус, атаковавший Украину, не похож на Petya

Эксперты "Лаборатории Касперского" проанализировали новую всемирную атаку вируса-вымогателя и пришли к выводу, что она не связана с вирусом Petya, как предполагалось ранее.

Как сообщает Медуза со ссылкой на аналитиков, новый вирус принципиально отличается от Petya, который был описан еще весной 2016 года. Но для распространения вируса использовали ту же уязвимость в системах Windows, которая в мае 2017 года помогла разослать WannaCry.

При этом Symantec считает, что новый вирус похож на Petya.

Как следует из информации, доступной по адресу биткоин-кошелька, связанного с вирусом Petya, 28 жертв атаки уже заплатили выкуп (300 долларов) за расшифровку своих данных.

Главными целями нового вируса стали Украина и Россия. Но вирус также зафиксирован в Польше, Италии, Великобритании, Литве, Германии, Франции и США.

Ранее стало известно об атаках вируса под названием Petya.A на сети украинских банков и крупных компаний.



По факту мощной кибератаки открыто уголовное производство по статье "несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров) и компьютерных сетей".

Служба безопасности Украины опубликовала информацию о том, как работает вирус и как от него уберечься.