"Касперський": вірус, який атакував Україну, не схожий на Petya

2308 переглядів
Вівторок, 27 червня 2017, 21:59

Експерти "Лабораторії Касперського" проаналізували нову всесвітню атаку вірусу-здирника і прийшли до висновку, що вона не пов'язана з вірусом Petya, як повідомлялося раніше.

Як повідомляє Медуза з посиланням на аналітиків, новий вірус принципово відрізняється від Petya, який був описаний ще навесні 2016 року. Але для поширення вірусу використовували ту ж уразливість в системах Windows, яка у травні 2017 року допомогла розіслати WannaCry.

При цьому Symantec вважає, що новий вірус схожий на Petya.

Як випливає з інформації, доступної за адресою біткоїн-гаманця, пов'язаного з вірусом Petya, 28 жертв атаки вже заплатили викуп (300 доларів) за розшифровку своїх даних.

Головними цілями нового вірусу стали Україна та Росія. Але вірус також зафіксований в Польщі, Італії, Великобританії, Литві, Німеччині, Франції та США.

Раніше стало відомо про атаки вірусу під  назвою Petya.A на мережі українських банків і великих компаній. 

За фактом потужної кібератаки відкрито кримінальне провадження за статтею "несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів) і комп'ютерних мереж".

Служба безпеки Україна опублікувала інформацію про те, як працює вірус та як від нього вберегтися.

Теми: хакери інтернет вірус Росія
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Держспецзв'язку: Внаслідок кібератаки держреєстри не постраждали 27 червня 2017, 21:34
Вірусної атаки зазнали компанії у Данії, Франції та Британії 27 червня 2017, 21:08
Це війна: Україну потрясла найбільша в історії кібератака 27 червня 2017, 20:48
powered by lun.ua
Головні новини
СБУ повідомила, як працює вірус Petya.A і як від нього вберегтись
В Україні посилили контртерористичні заходи через високий рівень загрози
Шаповал був першим "кіборгом", що заходив у ДАП – Матіос
Вірус вразив 22 установи – Кіберполіція
Усі новини
БЖ.Їжа

Що скуштувати на червневій Вуличній їжі

Трейлер

Творці "Гри престолів" заінтригували другим трейлером 7 сезону