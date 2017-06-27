"Касперський": вірус, який атакував Україну, не схожий на Petya

Експерти "Лабораторії Касперського" проаналізували нову всесвітню атаку вірусу-здирника і прийшли до висновку, що вона не пов'язана з вірусом Petya, як повідомлялося раніше.

Як повідомляє Медуза з посиланням на аналітиків, новий вірус принципово відрізняється від Petya, який був описаний ще навесні 2016 року. Але для поширення вірусу використовували ту ж уразливість в системах Windows, яка у травні 2017 року допомогла розіслати WannaCry.

При цьому Symantec вважає, що новий вірус схожий на Petya.

Як випливає з інформації, доступної за адресою біткоїн-гаманця, пов'язаного з вірусом Petya, 28 жертв атаки вже заплатили викуп (300 доларів) за розшифровку своїх даних.

Головними цілями нового вірусу стали Україна та Росія. Але вірус також зафіксований в Польщі, Італії, Великобританії, Литві, Німеччині, Франції та США.

Раніше стало відомо про атаки вірусу під назвою Petya.A на мережі українських банків і великих компаній.

За фактом потужної кібератаки відкрито кримінальне провадження за статтею "несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів) і комп'ютерних мереж".

Служба безпеки Україна опублікувала інформацію про те, як працює вірус та як від нього вберегтися.