Кабмин: кибератака остановлена

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Среда, 28 июня 2017, 11:31

Масштабная кибератака на корпоративные сети и сети органов власти, которая произошла во вторник, остановлено.

Как сообщает в среду пресс-служба Кабмина, ситуация под полным контролем специалистов по кибербезопасности. Сейчас они работают над восстановлением утраченных данных.

Все стратегические предприятия, в том числе предприятия по обеспечению безопасности государства, работают в штатном режиме.

Как сообщалось, во вторник стало известно об атаках вируса под названием Petya.A на сети украинских банков и крупных компаний.

Главными целями нового вируса стали Украина и Россия. Но вирус также зафиксирован в Польше, Италии, Великобритании, Литве, Германии, Франции и США.

По факту мощной кибератаки открыто уголовное производство по статье "несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров) и компьютерных сетей".

Служба безопасности Украины опубликовала информацию о том, как работает вирус и как от него уберечься.

Украинская правда

Темы: Кабинет министров интернет вирус хакеры
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