В Минобороны РФ открестились от пленного военного

Минобороны РФ опровергает сообщения СМИ о захвате силами ВСУ российского военного Виктора Агеева в Луганской области.

В ведомстве подчеркнули, что Агеев действительно служил в ВС РФ, но в прошлом году уволился в запас и на службу по контракту не поступал, сообщает РИА Новости.

"Виктор Агеев никогда не проходил военную службу по контракту в Вооруженных силах РФ. Согласно учетным данным Минобороны России, Агеев проходил срочную службу в ВС РФ, после которой еще в мае 2016 года уволился в установленном порядке в запас. Информация о якобы поступлении в последующем Виктора Агеева на военную службу по контракту является вымыслом украинских пропагандистов", — говорится в релизе.

Согласно сообщению, на второй странице военного билета Агеева "имеется запись, что он уволен в запас в мае 2016 года".

"В военном билете была бы запись о поступлении Агеева на военную службу по контракту в ВС РФ, которую украинские спецслужбы по незнанию не успели нарисовать. Именно по этой причине украинские пропагандисты не стали публиковать фотографии других страниц военного билета, а в очередной раз использовали дилетантов из британской BBC для распространения фейковых "разоблачений", — подчеркивается в сообщении.

При этом о нынешнем местонахождении Агеева в пресс-релизе ничего не сообщается.

Как сообщалось, 24 июня в зоне АТО была уничтожена диверсионно-разведывательная группа противника, в результате двое боевиков были убиты, в том числе гражданин РФ.

Позже в Генштабе сообщили, что ДРГ руководил кадровый российский офицер капитан Александр Щербак.



Также российская служба ВВС со ссылкой на источники в Минобороны Украины сообщила, что в плен попал российский военнослужащий-контрактник Виктор Агеев.