СБУ назвала имя полковника, погибшего от взрыва авто
В Константиновском районе Донецкой области при исполнении служебных обязанностей погиб сотрудник СБУ полковник Юрий Возный.
Как сообщила пресс-служба СБУ, предварительная версия причины гибели - подрыв автомобиля.
Еще три человека находятся в больнице с ранениями различной степени тяжести. Следствие ведет Военная прокуратура.
В пресс-службе отметили, что Возный стал двадцать третьим сотрудником СБУ, который отдал свою жизнь, защищая Родину.
Ранее "Украинская правда" сообщила, что во вторник в Константиновском районе Донецкой области подорвался на мине автомобиль с сотрудниками СБУ. 1 сотрудник погиб, 3 ранены.
Украинская правда
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