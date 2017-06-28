СБУ назвала имя полковника, погибшего от взрыва авто

В Константиновском районе Донецкой области при исполнении служебных обязанностей погиб сотрудник СБУ полковник Юрий Возный.

Как сообщила пресс-служба СБУ, предварительная версия причины гибели - подрыв автомобиля.

Еще три человека находятся в больнице с ранениями различной степени тяжести. Следствие ведет Военная прокуратура.

Юрий Возный Фото СБУ

В пресс-службе отметили, что Возный стал двадцать третьим сотрудником СБУ, который отдал свою жизнь, защищая Родину.

Ранее "Украинская правда" сообщила, что во вторник в Константиновском районе Донецкой области подорвался на мине автомобиль с сотрудниками СБУ. 1 сотрудник погиб, 3 ранены.

Украинская правда