СБУ назвала ім'я полковника, який загинув від вибуху авто
Середа, 28 червня 2017, 15:53
У Костянтинівському районі на Донеччині під час виконання службових обов’язків загинув співробітник СБУ полковник Юрій Возний.
Як повідомила прес-служба СБУ, попередня версія причини загибелі – підрив автомобіля.
Ще троє осіб перебувають у лікарні з пораненнями різного ступеню важкості. Слідство веде Військова прокуратура.
У прес-службі зазначили, що Возний став двадцять третім співробітником СБУ, який віддав своє життя, захищаючи Батьківщину.
Раніше "Українська правда" повідомила, що у вівторок в Костянтинівському районі Донецької області підірвався на міні автомобіль зі співробітниками СБУ. 1 співробітник загинув, 3 поранені.
Українська правда