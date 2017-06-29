Источник: Добкина могут лишить неприкосновенности

Следующим народным депутатом, с которого снимут неприкосновенность, может стать представитель фракции "Оппозиционный блок" Михаил Добкин.

Об этом "Украинской правде" стало известно из собственных источников.

В пресс-службе Генпрокуратуры фамилию подозреваемого не подтвердили, но и не опровергли, отметив, что представление на нардепа должны подписать до конца текущей недели.

16 сентября правоохранители провели обыски в горсовете Харькова, а также в помещениях мэра города Геннадия Кернеса и депутата от "Оппозиционного блока", экс-мэра Харькова и экс-губернатора Харьковской области Михаила Добкина.

По словам Луценко, обыски осуществлены в рамках расследования дела о незаконном выделении 650 гектаров харьковской земли властями города.

28 июня стало известно, что по результатам новых обысков в помещении Харьковского горсовета изъяты документы, содержащие данные о незаконности выделения земельных участков, а также сведения о лицах, причастных к совершению преступления должностными лицами горсовета.

В тот же день Луценко анонсировал представление о снятии депутатской неприкосновенности с народного депутата, не назвав его имени.

Украинская правда