Источник: Добкина могут лишить неприкосновенности

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Четверг, 29 июня 2017, 13:26

Следующим народным депутатом, с которого снимут неприкосновенность, может стать представитель фракции "Оппозиционный блок" Михаил Добкин.

Об этом "Украинской правде" стало известно из собственных источников.

В пресс-службе Генпрокуратуры фамилию подозреваемого не подтвердили, но и не опровергли, отметив, что представление на нардепа должны подписать до конца текущей недели.

16 сентября правоохранители провели обыски в горсовете Харькова, а также в помещениях мэра города Геннадия Кернеса и депутата от "Оппозиционного блока", экс-мэра Харькова и экс-губернатора Харьковской области Михаила Добкина.

По словам Луценко, обыски осуществлены в рамках расследования дела о незаконном выделении 650 гектаров харьковской земли властями города. 

28 июня стало известно, что по результатам новых обысков в помещении Харьковского горсовета изъяты документы, содержащие данные о незаконности выделения земельных участков, а также сведения о лицах, причастных к совершению преступления должностными лицами горсовета.

В тот же день Луценко анонсировал представление о снятии депутатской неприкосновенности с народного депутата, не назвав его имени.

Украинская правда

Темы: Добкин Верховная Рада Генпрокуратура
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