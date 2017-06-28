Луценко анонсировал очередное представление на нардепа

Генпрокурор Юрий Луценко анонсировал представлением о снятии депутатской неприкосновенности с народного депутата, которое может быть внесено в ВР на следующей пленарной неделе.

Об этом Луценко сообщил 28 июня.

"В день Конституции работаем над очередным представлением о снятии депутатской неприкосновенности с нардепа. Считаем дни, чтобы уложиться в процедуру до каникул ВР", - сообщил он.

Как известно, генпрокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду представление о снятии неприкосновенности с 5 народных депутатов - Андрея Лозового, Евгения Дейдея, Олеся Довгого, Борислава Розенблата и Максима Полякова.

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий уже направил их в регламентный комитет Верховной Рады.

Глава САП Назар Холодницкий заявил, что готов раскрыть тайну следствия и предоставить необходимые материалы парламенту для принятия решения о лишении неприкосновенности 5 нардепов по подозрению в причастности к коррупционным действиям.

Больше о представлении на нардепов читайте в материале "За что ГПУ хочет лишить неприкосновенности пятерых депутатов. ДОКУМЕНТЫ".

Украинская правда