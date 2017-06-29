Суд по госизмене Януковича продолжится уже в июле

Оболонский районный суд Киева продолжит рассмотрение судебного заседания о государственной измене экс-президента Виктора Януковича 6 июля.



Об этом в ходе судебного заседания в четверг заявил судья Владислав Девятко.



К этому времени сторона защиты и обвинения должны предоставить суду все письменные, аудио и видео файлов материалов досудебного расследования, которые будут изучаться в суде.

Как известно, в четверг Оболонский районный суд Киева принял решение о начале специального судебного производства в отношении экс-президента Виктора Януковича.

Судья мотивировал свое решение тем, что Янукович умышленно избегает следствия, и является объявленным в международный розыск.



В свою очередь, адвокаты возмутились, что суд не учел их доводы. Защитник экс-президента Виталий Сердюк заявил возражение против действий суда.

Представители прокуратуры зачитали обвинительный акт. Януковича обвиняют в пособничестве российским властям в аннексии Крыма и ведении агрессивных военных действий на территории Украины.

Роман Кравец, УП