Полиция будет задерживать желающих "охранять" Осмаева и Окуеву

2689 просмотров
0
Воскресенье, 4 июня 2017, 13:42

Добровольцы Адам Осмаев и Амина Окуева, на которых было совершено покушение 1 июня, находятся под усиленной охраной правоохранителей.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции, подчеркнув, что полиция не нуждается в помощи посторонних лиц в обеспечении безопасности всех участников уголовного производства.

"Несмотря на это, люди, которые не имеют никакого отношения к следствию, распространяют в сети Интернет сообщения с призывами присоединиться к обеспечению охраны добровольцев", - заявили в полиции.

Там отметили, что людей, появляющимся около охраняемых лиц и не имеющих отношения к их лечению и проведению следственных действий, немедленно будут доставлять в управление полиции, где после проведения проверки их действиям будет дана правовая оценка.

В то же время, сама Окуева в Facebook подтвердила, что они находятся под круглосуточной усиленной государственной охраной.

"Поэтому не думаю, что в ближайшее время им удастся повторить попытки нашего физического устранения. Камикадзе у них в штате не водятся однозначно, потому что на самопожертвование способны лишь те, кто борется ради идеи", - написала она.

Как известно, 1 июня в Киеве на Подоле стреляли в бывших бойцов-добровольцев Амину Окуеву и ее мужа Адама Осмаева. По предварительной информации, нападавший назвался французским журналистом и пригласил супругов на встречу, а затем в машине выстрелил в Адама – тогда Амина выстрелила в ответ.

Раненые Осмаев и нападавший находятся в больнице.

Член коллегии Министерства внутренних дел Антон Геращенко предполагал, что нападавший, несмотря на найденный при нем паспорт гражданина Украины, – не Александр Дакар, "а совсем другой человек, регулярно ездивший в Россию для получения инструкций из центра".

По данным СМИ, человек, который пытался застрелить Осмаева, является киллером по прозвищу "Динго", который убил охранника президента Чечни Рамзана Кадырова.

3 июня Окуева сообщила, что состояние Осмаева улучшилось.

Нападавшему объявили о подозрении

Украинская правда

Темы: криминал Киев полиция
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Нападавшему на Окуеву и Осмаева объявлено о подозрении 4 июня 2017, 00:24
Окуева: Осмаев говорит, пытается приподниматься 3 июня 2017, 16:16
Стрельба на Харьковском шоссе в Киеве: есть раненый 2 июня 2017, 20:53
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Суд оправдал экс-мэра Стаханова, проводившего "референдум" – журналист
МВФ и Всемирный банк поддержали пенсионную реформу Гройсмана
После обстрела ДФС обесточена из-за порыва ЛЭП
АТО: Боевики били из минометов и артиллерии, двое бойцов ВСУ погибли
Все новости
Куда идти за стремлением

8 фестивалей инновационного образования

Привычки

Сон на животе и питье через соломинку: привычки, которые преждевременно старят человека