Полиция будет задерживать желающих "охранять" Осмаева и Окуеву

Добровольцы Адам Осмаев и Амина Окуева, на которых было совершено покушение 1 июня, находятся под усиленной охраной правоохранителей.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции, подчеркнув, что полиция не нуждается в помощи посторонних лиц в обеспечении безопасности всех участников уголовного производства.

"Несмотря на это, люди, которые не имеют никакого отношения к следствию, распространяют в сети Интернет сообщения с призывами присоединиться к обеспечению охраны добровольцев", - заявили в полиции.

Там отметили, что людей, появляющимся около охраняемых лиц и не имеющих отношения к их лечению и проведению следственных действий, немедленно будут доставлять в управление полиции, где после проведения проверки их действиям будет дана правовая оценка.

В то же время, сама Окуева в Facebook подтвердила, что они находятся под круглосуточной усиленной государственной охраной.

"Поэтому не думаю, что в ближайшее время им удастся повторить попытки нашего физического устранения. Камикадзе у них в штате не водятся однозначно, потому что на самопожертвование способны лишь те, кто борется ради идеи", - написала она.

Как известно, 1 июня в Киеве на Подоле стреляли в бывших бойцов-добровольцев Амину Окуеву и ее мужа Адама Осмаева. По предварительной информации, нападавший назвался французским журналистом и пригласил супругов на встречу, а затем в машине выстрелил в Адама – тогда Амина выстрелила в ответ.

Раненые Осмаев и нападавший находятся в больнице.

Член коллегии Министерства внутренних дел Антон Геращенко предполагал, что нападавший, несмотря на найденный при нем паспорт гражданина Украины, – не Александр Дакар, "а совсем другой человек, регулярно ездивший в Россию для получения инструкций из центра".

По данным СМИ, человек, который пытался застрелить Осмаева, является киллером по прозвищу "Динго", который убил охранника президента Чечни Рамзана Кадырова.

3 июня Окуева сообщила, что состояние Осмаева улучшилось.

Нападавшему объявили о подозрении.

Украинская правда