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Окуєва: Осмаєв говорить, намагається підніматися

Субота, 3 червня 2017, 16:16

Стан добровольця Адама Осмаєва, на якого 1 червня було скоєно замах, покращився.

Про це повідомила в Facebook його дружина Аміна Окуєва.

"Щойно говорили з Адамом Осмаєвим по телефону! Голос бадьорий. Вже намагається підводитись. Скоро треба буде починати дихальну гімнастику для відновлення легені, а потім і бігати", - написала вона.

Раніше повідомлялося, що стан Осмаєва важкий. У нього зламана ключиця, пробиті легені, також в його хребті застрягли кулі.

Як відомо, 1 червня у Києві на Подолі стріляли у колишніх бійців-добровольців Аміну Окуєву та її чоловіка Адама Осмаєва. За попередньою інформацією, нападник назвався французьким журналістом і запросив подружжя на зустріч, а потім у машині вистрілив в Адама – тоді Аміна вистрелила у відповідь.

Поранені Осмаєв і нападник перебувають у лікарні.

Член колегії Міністерства внутрішніх справ Антон Геращенко припускав, що нападник, попри знайдений при ньому паспорт громадянина України, – не Олександр Дакар, "а зовсім інша особа, яка регулярно їздила в Росію для отримання інструкцій з центру".

За даними ЗМІ, людина, яка намагалася застрелити Осмаєва, є кілером із прізвиськом "Дінго", який вбив охоронця президента Чечні Рамзана Кадирова.

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Теми: кримінал
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