В ОБСЕ заявили об угрозе экологической катастрофы в ОРДЛО

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Понедельник, 5 июня 2017, 20:33

Разрушенные в ОРДЛО в результате обстрелов водоочистные сооружения, химические заводы и сельскохозяйственные предприятия несут серьезную угрозу для окружающей среды.

Об этом 5 июня заявил глава СММ ОБСЕ Эртурул Апакан. 

"Защита объектов гражданской инфраструктуры является важной не только для благополучия всех проживающих в Донецкой и Луганской областях", - отметил Апакан.

"Повреждение любого из этих объектов может привести к экологической катастрофе, что, в свою очередь, поставит и без того пострадавшее население с обеих сторон линии соприкосновения в еще более затруднительное положение", - подчеркнул глава миссии ОБСЕ в Украине.

При этом Апакан призвал стороны конфликта "приложить все усилия для защиты этих жизненно важных объектов гражданской инфраструктуры и, таким образом, сохранить окружающую среду".

Как известно, утром 4 июня при попытке запустить Донецкую фильтровальную станцию после обстрелов со стороны боевиков был обнаружен порыв линии электропередач на неподконтрольной территории.

Представители ОРДО не давали гарантий безопасности для проведения ремонтных работ.

По информации СЦКК, согласование заявки на проведение ремонтных работ ожидается вечером 5 июня. ГосЧС готова принять участие в разминировании.

В Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий заявили, что воды в резервуаре Авдеевки хватит до утра вторника.

Украинская правда 

Темы: экология Донбасс Минские соглашения ОБСЕ
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