В ОБСЕ заявили об угрозе экологической катастрофы в ОРДЛО

Разрушенные в ОРДЛО в результате обстрелов водоочистные сооружения, химические заводы и сельскохозяйственные предприятия несут серьезную угрозу для окружающей среды.

Об этом 5 июня заявил глава СММ ОБСЕ Эртурул Апакан.

"Защита объектов гражданской инфраструктуры является важной не только для благополучия всех проживающих в Донецкой и Луганской областях", - отметил Апакан.

"Повреждение любого из этих объектов может привести к экологической катастрофе, что, в свою очередь, поставит и без того пострадавшее население с обеих сторон линии соприкосновения в еще более затруднительное положение", - подчеркнул глава миссии ОБСЕ в Украине.

При этом Апакан призвал стороны конфликта "приложить все усилия для защиты этих жизненно важных объектов гражданской инфраструктуры и, таким образом, сохранить окружающую среду".