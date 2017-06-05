Осмаев: На зло врагам скоро снова буду в строю

Раненый в результате нападения бывший боец-доброволец АТО Адам Осмаев заявил, что "скоро снова будет в строю".

Об этом Осмаев заявил на своей странице в Facebook.

"Благодарю всех кто переживал. ... Медики из Киева залечили так, что чуть ли не лучше. чем раньше, так что на зло врагам, скоро снова буду в строю", - отметил он.

Как известно, 1 июня в Киеве на Подоле стреляли в бывших бойцов-добровольцев Амину Окуеву и ее мужа Адама Осмаева. По предварительной информации, нападавший назвался французским журналистом и пригласил супругов на встречу, а затем в машине выстрелил в Адама – тогда Амина выстрелила в ответ.

Раненые Осмаев и нападавший находятся в больнице.

По данным СМИ, человек, который пытался застрелить Осмаева, является киллером по прозвищу "Динго", который убил охранника президента Чечни Рамзана Кадырова.

Нападавшему объявлено о подозрении.