Осмаєв: На зло ворогам скоро знову буду в строю

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Понеділок, 5 червня 2017, 23:44

Поранений в результаті нападу колишній боєць-доброволець АТО Адам Осмаєв заявив, що "скоро знову буде в строю".

Про це Осмаєв повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Дякую всім, хто переживав. ... Медики з Києва залікували так, що мало не краще, ніж було раніше, так що на зло ворогам, скоро знову буду в строю", - зазначив він.

Як відомо, 1 червня у Києві на Подолі стріляли у колишніх бійців-добровольців Аміну Окуєву та її чоловіка Адама Осмаєва. За попередньою інформацією, нападник назвався французьким журналістом і запросив подружжя на зустріч, а потім у машині вистрілив в Адама – тоді Аміна вистрелила у відповідь.

Поранені Осмаєв та нападник перебувають у лікарні.

За даними ЗМІ, людина, яка намагалася застрелити Осмаєва, є кілером із прізвиськом "Дінго", який вбив охоронця президента Чечні Рамзана Кадирова.

Нападнику на добровольців оголошено підозру

На думку Окуєвої, напад на Осмаєва здійснив досвідчений кілер, якого готували в ФСБ або ГРУ РФ.

Теми: Київ кримінал
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