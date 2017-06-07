Найцікавіше 2001. Два роки умовно для Ляшка 2007. Українці дізнаються про аварію "мажора" Калиновського 2009. Янукович відмовився від широкої коаліції ПР і БЮТ 2014. Порошенко вступив на посаду президента

2001, четвер

– Два роки умовно, а також заборона два роки писати та займати посади у ЗМІ – таким став вирок головреду тижневика "Свобода" Олегу Ляшку.

Справа проти Ляшка була порушена ще у 1997 року. Його звинувачували у наклепі на Василя Дурдинця, який колись виконував обов’язки прем’єра, і начальника УВС Одеської області генерала Григоренка. У 1999 Ляшка виправдали, але вирок скасували та направили справу на новий розгляд.

– Після саміту в Ялті ГУУАМ оформився та отримав статус міжнародної організації з такими членами: Грузією, Україною, Узбекистаном, Азербайджаном, Молдовою. При цьому президент України наголосив, що ГУУАМ не має намір працювати проти Росії, а глава Молдови підкреслив, що між ГУУАМ і СНД не повинно бути суперечностей.

2002, п’ятниця

Президент Леонід Кучма відправив листа генеральному секретарю НАТО Джорджу Робертсону, в якому повідомив про наміри України інтегруватися до Північноатлантичного альянсу. Сам Кучма вважає, що реальний час, який потрібен Україні для вступу у НАТО, буде "набагато коротшим".

2004, понеділок

До п`яти років і десяти місяців ув`язнення німецький суд засудив екс-нардепа та колишнього президента "Градобанку" Віктора Жердицького, якого звинуватили у привласненні грошей, призначених для остарбайтерів.

А екс-керівник "Нафтогазу" Ігор Диденко отримав 4 роки і три місяці як співучасник. Пізніше Диденка виправдають.

2005, вівторок

Правоохоронці оголосили в розшук колишнього заступника глави СБУ Володимира Сацюка – "за вчинення тяжкого злочину". А екс-глава СБУ Ігор Смешко, чиїм заступником і був Сацюк, фігурує у справі про контрабанду зброї.

2006, середа

– На світ з’явилася група "Метінвест", яка була створена ЗАТ "Систем кепітал менеджмент" для об'єднання гірничо-металургійних підприємств СКМ.

– Коаліціада-2006. БЮТ, СПУ і Наша Україна практично погодили проект коаліційної угоди, запевняє глава Секретаріату президента Олег Рибачук. Між тим у Партії регіонів заявили, що збираються створювати свою більшість. Але одних регіоналів та комуністів для цього недостатньо.

2007, четвер

– ЗМІ стало відомо про аварію у Києві за участю 22-річного Сергія Калиновського, колишнього пасинка Дмитра Фірташа. На бульварі Шевченка автомобіль Калиновського на великій швидкості в’їхав у "жигулі". Водій "жигулів" помер на місці, супутниця Калиновського, що випала з автівки, – померла у лікарні. Самого Калиновського одразу ж після аварії забрали його охоронці та відвезли з місця трагедії.

– Парламент звільнив з посади суддю Печерського райсуду Світлану Волкову у зв’язку з порушенням нею присяги судді. "Регіонали" ініціювали звільнення Волкової за те, що вона зупинила постанову Верховної Ради "Про тимчасовий порядок призначення суддів на адміністративні посади та звільнення з цих посад".

У 2014 році Волкова, що повернеться на посаду, стане відома тим, що звільнить з-під варти екс-командира спецроти "Беркута" Дмитра Садовника.

2009, неділя

Вранці лідер Партії регіонів Віктор Янукович вийшов з Києво-Печерської Лаври та поховав плани по створенню широкої коаліції між ПР та БЮТ. Янукович визнав, що вони розглядали можливість обрання президента в парламенті. "Серце підказує мені – обрання президента всенародно на прямих виборах – це єдиний правильний вибір, на який слід зважитися. І я його роблю", – тепер заявив лідер ПР.

В кінці дня відреагувала і прем’єр Юлія Тимошенко, яка заперечує згоду партії з планом парламентського обрання президента. "Він (Янукович), в односторонньому порядку, нікого не попередивши, вийшов з переговорного процесу, зробив гучну політичну заяву, поставивши, власне кажучи, хрест на об’єднанні, на шансі для України", – заявила вона.

2010, понеділок

– Редакційна рада "5 каналу" відправила листа президенту Януковичу в якому звинуватила главу СБУ Валерія Хорошковського у спробі знищити канал. У листі говориться про можливе скасування судом рішення конкурсу на виділення частот Нацрадою з питань телебачення та радіомовлення, що приведе до втрати ліцензії.

– Якщо відмовитися від "радянської спадщини", то виникне маса інших питань: політичних, територіальних, правових, майнових, фінансових – і "під їхнім тягарем звалиться держава і міцніша за Україну", вважає міністр освіти й науки Дмитро Табачник.

2011, вівторок

– Прем’єр-міністри України та Росії підписали Програму економічного співробітництва країн на 2011-2020 роки. При цьому російський прем’єр Путін підкреслив, що Росія буде захищати інтереси своїх виробників, тому Україна має визначитися з питанням своєї участі в Митному союзі.

– Лише два загальнонаціональні телеканали – 5 канал і ТОНІС – показали в своєму ефірі сюжет про візит журналістів до резиденції Віктора Януковича в Межигір’ї 6 червня. Інші цю подію проігнорували.

2012, четвер

– Партія регіонів розробить закон про розвиток української мови, обіцяє глава фракції Олександр Єфремов. Мовне питання загострилось після прийняття в першому читанні законопроекту про основи державної мовної політики. Тим часом кримський спікер "регіонал" Володимир Константинів навпаки закликав Росію посилити свою освітню та культурну присутність в Україні.

– Нардеп Віктор Янукович розкритикував дії Міністерства економіки Петра Порошенка. Раніше Порошенко заявив про наміри підвищити мито на імпортні автомобілі, що, на думку Януковича-молодшого, є найгіршим способом захисту національного виробника.

2013, п’ятниця

Українці нарешті зможуть отримати біометричні закордонні паспорти. Вже 90 дипломатичних установ України забезпечені необхідним обладнанням для оформлення паспортів нового зразка і готові їх видавати.

2014, субота

– Петро Порошенко склав у парламенті присягу на вірність українському народу та вступив на посаду президента України.

– У Слов’янську продовжується стрілянина та лунають вибухи. В місті немає світла і вже четверту добу – водопостачання. Терористи збили військовий літак Ан-26 з вантажем невійськового характеру на борту. Він міг впасти на житлові квартали Слов'янська, але екіпаж змог відвести літак в сторону. Один український льотчик загинув.

2015, неділя

– У Маріуполі під час виходу з бухти натрапив на вибуховий пристрій і підірвався прикордонний катер берегової охорони. На борту катера перебувало 7 осіб, одна з них померла того ж дня.

– Санкції проти Росії залишатимуться, поки не не будуть виконані мінські угоди про припинення вогню. Про це під час зустрічі на саміті G7 домовилися президент США Барак Обама і канцлер Німеччини Ангела Меркель.

2016, вівторок

– Один військовий загинув і ще 9 зазнали поранень за минулу добу в зоні проведення АТО.

– Мер Львова Андрій Садовий просить центральну владу оголосити Львів зоною надзвичайної екологічної ситуації. Проблема виникла через сміттєзвалище у Великих Грибовичах, де до цього сталася пожежа і обвал і загинули рятувальники. Окрім того, проблема вивезення сміття зі Львова після закриття полігона вирішена лише тимчасово. У відповідь президент Порошенко закликав Садового прибирати сміття, "а не робити на ньому велику політику".

– Києву варто налагодити прямий діалог із представниками угрупувань "ДНР" і "ЛНР". Таку думку висловила народний депутат Надія Савченко.

Рустем Халілов, для УП