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На карантин: радикал Ляшко "замуровал" ресторан Тищенко

Среда, 29 апреля 2020, 13:28
На карантин: радикал Ляшко замуровал ресторан Тищенко

Лидер радикальной партии, которая не попала в парламент, Олег Ляшко замуровал пеноблоками ресторан нардепа от "Слуги народа" Николая Тищенко "Велюр".

Источник: Facebook-страница радикала, Telegram-канал экс-нардепа и журналиста "Украинской правды" Сергея Лещенко

Прямая речь Ляшко: "Миллионы людей из-за карантина потеряли работу, а эти слуги, которые себя называют "Слугами народа", а на самом деле они слуги денег. Это дорогое гламурное говно, которое называется "Велюр", они для себя открывают, чтобы приходить сюда жрать и чай покупать по 500 гривен за чашку чая.

Фермеры не могут продать за 3 копейки огурцы и свою семью прокормить, а эта сволочь, которая называет себя "слугами", жирует, ведь считают всех украинцев за лохов".

Детали: Ляшко заявил, что полиция покрывает работу заведения.

По мнению Лещенко, действия Ляшко - это очередной перформанс на фоне шума, который поднялся в стране из-за информации в СМИ якобы ресторан Тищенко работает для посетителей.

Экс-нардеп пишет, что Ляшко в последние месяцы потерпел серьезные финансовые проблемы из-за потери веры олигарха Рината Ахметова в политическое будущее радикала.

И теперь, по словам Лещенко, Ляшко использует любую возможность, чтобы напомнить о себе.

Прямая речь Лещенко: "Как говорят наши источники в кулуарах власти, Ляшко выпадом против Тищенко добился противоположного эффекта. Теперь некоторые представители истеблишмента, разгневанные на Тищенко, стали испытывать к нему сочувствие. Если, конечно, это и не был секретный план самого Тищенко — при помощи Ляшко получить образ "жертвенности".

Позже бывший нардеп Борислав Береза заявил, что Ляшко заблокировал террасу ресторана, а не центральный вход. Береза назвал действия Ляшко "шоу" и "пиар-акцией".

Предыстория:

  • Журналисты Bihus info выяснили, что во время карантина ресторан нардепа "Слуги народа" Николая Тищенко посещают известные в политических кругах люди. По их словам, "Велюр"продолжает работать: там принимают "особых" гостей: народных депутатов, бизнесменов, "кварталовцев" и партнеров Коломойского".
  • Тищенко в свою очередь заявил, что его ресторан не работает для посетителей и там проходят лишь "личные встречи", а гости "сидят голодными".
  • 28 апреля правоохранители проверили информацию журналистов о работе ресторана народного депутата от "Слуги народа" Николая Тищенко. Правоохранителям открыл администратор заведения. Там пребывали несколько работников. 

Алена Мазуренко, УП

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Темы: Ляшко ОлегСлуга народаскандалРадикальная партия
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