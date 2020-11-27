ВАКС закрыл дело за ложь в декларации экс-нардепа от "Радикальной партии"

Высший антикоррупционный суд закрыл уголовное производство по обвинению народного депутата 8 созыва Сергея Скуратовского в декларировании недостоверной информации.

Детали: сайт ВАКС со ссылкой на решение от 27 ноября, Центр противодействия коррупции в Telegram

Детали: В ВАКС указали, что уголовное производство закрыто из-за скандального решения Конституционного суда о признании неконституционной статьи 366-1 УК (декларирование недостоверной информации).

По данным ЦПК, речь идет об екс-депутате от "Радикальной партии" Сергее Скуратовском, который не задекларировал корпоративные права членов семьи на три компании, люксовый автомобиль "Мерседес" и нежилое помещение на 1,5 млн грн.

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Предыстория:

27 октября ВАКС закрыл первое дело за недостоверное декларирование на выполнение скандального решения Конституционного суда.

19 ноября ВАКС отменил второй приговор по статье о недостоверное декларирование в отношении бывшего директора Львовского бронетанкового завода Романа Тымкива.

24 ноября ВАКС закрыл дело о лжи в декларации бывшего министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика, судьи Высшего административного суда Олега Голяшкина и нардепа 8 созыва Максима Полякова.



