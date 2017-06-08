Осмаева выписали из больницы

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Четверг, 8 июня 2017, 15:55

Бывший боец-доброволец АТО Осмаев, который получил огнестрельные ранения во время нападения на него, вышел из больницы.

Об этом на своей странице в Facebook написала журналист Эльвина Сеитбудлаева.

"Адама Осмаєва виписали з лікарні. Він в вишиванці і в гарному настрої. Біля нього його дружина Аміна Окуєва. Саме вона нейтралізувала кілера та надала першу допомогу чоловікові", - написала она.

"Осмає вважає, що замовник це східний сусід, а саме Путін. Виконавці можуть бути різні, не виключає, що серед них Кадыров", - добавила Сейтбулаева.

 
фото: Эльвина Сеитбудлаева

Как известно, 1 июня в Киеве на Подоле стреляли в бывших бойцов-добровольцев Амину Окуеву и ее мужа Адама Осмаева.

По предварительной информации, нападающий назвался французским журналистом и пригласил супругов на встречу, а затем в машине выстрелил в Адама - тогда Амина выстрелила в ответ.

Раненых Осмаев и нападающего отправили в больницу.

По данным СМИ, человек, который пытался застрелить Осмаева, является киллером по прозвищу "Динго", который убил охранника президента Чечни Рамзана Кадырова.

Нападающему на добровольцев объявлено подозрение.

По мнению Окуевой, нападение на Осмаева совершил опытный киллер, которого готовили в ФСБ или ГРУ РФ.

Украинская правда

Темы: Киев Росcия
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