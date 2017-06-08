Колишній боєць-доброволець АТО Адам Осмаєв, який отримав вогнепальні поранення під час нападу на нього, вийшов із лікарні.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала журналіст Ельвіна Сейтбулаєва.

"Адама Осмаєва виписали з лікарні. Він в вишиванці і в гарному настрої. Біля нього його дружина Аміна Окуєва. Саме вона нейтралізувала кілера та надала першу допомогу чоловікові", - написала вона.

"Осмає вважає, що замовник це східний сусід, а саме Путін. Виконавці можуть бути різні, не виключає, що серед них Кадиров", - додала Сейтбулаєва.

фото: Ельвіна Сейтбулаєва

Як відомо, 1 червня у Києві на Подолі стріляли у колишніх бійців-добровольців Аміну Окуєву та її чоловіка Адама Осмаєва.

За попередньою інформацією, нападник назвався французьким журналістом і запросив подружжя на зустріч, а потім у машині вистрілив в Адама – тоді Аміна вистрелила у відповідь.

Поранених Осмаєв та нападника відправили до лікарні.

За даними ЗМІ, людина, яка намагалася застрелити Осмаєва, є кілером із прізвиськом "Дінго", який вбив охоронця президента Чечні Рамзана Кадирова.

Нападнику на добровольців оголошено підозру.

На думку Окуєвої, напад на Осмаєва здійснив досвідчений кілер, якого готували в ФСБ або ГРУ РФ.

Українська правда