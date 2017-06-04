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Нападнику на Окуєву і Осмаєва оголошено про підозру

Неділя, 4 червня 2017, 00:24

Зловмиснику, який намагався вбити добровольців АТО Адама Асмаєва та його дружину Аміну Окуєву, оголошено про підозру.

Про це повідомила керівник прес-служби прокуратури Києва Надія Максимець у facebook.

"За погодження з прокуратурою міста Києва 03.06.2017 слідчим СУ ГУ НП в м. Києві повідомлено про підозру 58-річному чоловіку, який 1 червня 2017 року вчинив замах на вбивство командира добровольчого батальйону ім. Джохара Дудаєва - Адама Асмаєва та його дружину Аміну Окуєву", - написала вона.

Дії зловмисника кваліфіковано за ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України (замах на вбивство), санкція якої передбачає до 15 років позбавлення волі.

Як відомо, 1 червня у Києві на Подолі стріляли у колишніх бійців-добровольців Аміну Окуєву та її чоловіка Адама Осмаєва. За попередньою інформацією, нападник назвався французьким журналістом і запросив подружжя на зустріч, а потім у машині вистрілив в Адама – тоді Аміна вистрелила у відповідь.

Поранені Осмаєв і нападник перебувають у лікарні.

Член колегії Міністерства внутрішніх справ Антон Геращенко припускав, що нападник, попри знайдений при ньому паспорт громадянина України, – не Олександр Дакар, "а зовсім інша особа, яка регулярно їздила в Росію для отримання інструкцій з центру".

За даними ЗМІ, людина, яка намагалася застрелити Осмаєва, є кілером із прізвиськом "Дінго", який вбив охоронця президента Чечні Рамзана Кадирова.

3 червня Окуєва повідомила, що стан Осмаєва покращився.

"Українська правда" у Threads

Теми: криміналпрокуратура
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