Член НАПК Рябошапка подал в отставку

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Пятница, 9 июня 2017, 10:34
Руслан Рябошапка
Минюст Украины

Член Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Руслан Рябошапка заявляет, что подал Кабинету министров заявление об отставке.

Об этом он пишет 8 июня на Facebook.

"Поддерживая требования общества и правительства, с целью скорейшего налаживания эффективной работы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, я сегодня подал в Кабинет министров заявление об отставке с должности члена агентства", - говорится в сообщении.

Рябошапка отмечает, что ситуация вокруг работы национального агентства требует немедленно разрешения, едь промедление с этим дискредитирует не только идею эффективного органа по предупреждению коррупции, но и усиливает разочарование наших соотечественников в возможности добиться ощутимых результатов в преодолении коррупции".

По его словам, "НАПК - мощный и потенциально чрезвычайно эффективный элемент антикоррупционной инфраструктуры в Украине, который не используется по назначению".

"Вместе с Русланом Радецким, мы предлагали собственный план вывода агентства из кризиса, однако, он был отвергнут другими коллегами", – отмечает Рябошапка.

Он также призвал народных депутатов как можно быстрее поддержать законопроект о "перезагрузке" НАПК в первом чтении и в целом как закон.

"Несмотря на отставку, готов любым способом и в дальнейшем помогать в восстановлении эффективной работы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции", - говорит также Рябошапка.

Как сообщалось, в НАПК возник конфликт между главой агентства Натальей Корчак и членами НАПК Русланом Рябошапкой и Русланом Радецким.

В конце марта 2017 года Рябошапка заявлял, что Корчак исчерпала свой потенциал на посту главы ведомства.

Также премьер Владимир Гройсман призвал членов НАПК подать в отставку за то, что в последние дни марта система электронных деклараций была фактически недоступна, тогда как 1 апреля истекал срок для большинства декларантов второй волны.

Корчак свою вину в этом отвергает.

Как сообщалось, НАПК также никак не может утвердить результаты полной проверки электронной декларации членов правительства и премьер-министра.

Украинская правда

Темы: НАПК
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