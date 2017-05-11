Корчак опровергает обвинения в блокировании проверки деклараций

Председатель НАПК Наталья Корчак опровергает обвинения в блокировании проверки электронных деклараций чиновников.

Таким образом она отреагировала на слова заместителя председателя Национального агентства по предупреждению коррупции Руслана Радецкого.

"Вот повестка дня сегодняшнего заседания. И если кто-то найдет в нем вопросы относительно проведения проверки деклараций, по которым я якобы "блокирую" работу департамента финконтроля, тот очевидно имеет третий глаз", - написала Корчак на Facebook.

По ее словам, в представленных Радецким "с голоса" проектах решений отсутствует визирование юристов.

"Включение же в сегодняшнюю повестку дня "недовизированного" пакета документов противоречит Регламенту НАПК (пункт 7.12 - проекты решений Национального агентства подлежат юридической экспертизе, которую проводит отдел правового обеспечения)", - отметила Корчак.

Она подчеркнула, что Радецкий акцентирует внимание на решении, которым предлагается проведение проверки 4 человек. "В то же время, благородно умалчивает о другом проекте решения, которым в проведении полной проверки предлагается отказать 31 должностному лицу", - добавила глава НАПК.

"Подсовывание списков с голоса" как неотложных и крайне необходимых обществу является не только нарушением утвержденного порядка и манипуляцией, но и скрытой попыткой "защитить" отдельных должностных лиц от полной проверки деклараций ", - считает она.

"Подготовка проектов решений вовремя и по всем требованиям Регламента - прямая обязанность членов НАПК, которые за это Регламент голосовали и которые координируют соответствующие направления работы. Соблюдение положений нормативно-правовых актов - это и есть вопрос компетентности и ответственности членов НАПК. А добросовестность выполнения работы по каждому направлению - показатель деятельности Нацагентства в целом", - написала Корчак.

Как известно, в последние дни марта 2017 года система электронных деклараций была фактически недоступна, тогда как 1 апреля истекал срок для большинства декларантов второй волны.

29 марта премьер Владимир Гройсман призвал членов НАПК подать в отставкуиз-за этого.

Корчак заявляла уже, что не собирается уходить в отставку, и жаловалась Национальному антикоррупционному бюро, Генеральной прокуратуре, полиции и Совету нацбезопасности и обороны на действия должностных лиц Госслужбы спецсвязи и ГП "УСС", в которых усматривает признаки служебных преступлений.

Ни у правительства, ни у Верховной Рады нет полномочий увольнять руководство НАПК.

Член НАПК Руслан Рябошапка заявлял, что Наталия Корчак исчерпала свой потенциал на должности главы ведомства.

А Корчак обвиняла Радецкого в безответственном торможении работы НАПК.

Глава НАПК также попросила попросила Кабинет министров провести служебное расследование деятельности ее заместителя Руслана Радецкого и члена НАПК Руслана Рябошапки.

НАПК признало сбой в работе реестра уважительной причиной несвоевременного представления декларации чиновниками.

Министерство юстиции подготовило законодательные изменения относительно деятельности Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Как сообщалось, Национальное агентство по предупреждению коррупциипроводит полную проверку электронных деклараций 2015 года всего 96 человек.

Украинская правда