Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Задержка с результатами проверки деклараций: Корчак снова винит Радецкого

Четверг, 1 июня 2017, 17:33

НАПК не может утвердить результаты полной проверки электронной декларации членов правительства и премьер-министра, потому что ответственный за ее проведение зампредседателя НАПК Руслан Радецкий не предоставил надлежащим образом оформленных документов о результатах.

Об этом заявила журналистам в четверг председатель НАПК Наталья Корчак, сообщает "Укринформ".

"Руслан Радецкий является уполномоченным лицом, является членом Нацагентства, который отвечает за данное направление, то есть осуществляет данную проверку, затем принимается решение о результатах проведения данной проверки. В настоящее время Радецкий не предоставил надлежащим образом оформленные документы, подтверждающие, каких результатов он пришел, потому не за что голосовать", – сказала Корчак.

Глава агентства отметила, что от Радецкого материалы были переданы на ознакомление общественном совете НАПК. Кроме того, она постоянно ставит вопрос надлежащего оформления результатов проверки.

"Поэтому все вопросы, пожалуйста, адресуйте исключительно тому человеку, которому было поручено провести эту проверку", – резюмировала Корчак.

Как сообщалось, Национальное агентство по предупреждению коррупции на заседании 31 мая с третьей попытки не смогло утвердить заключение по электронной декларации премьер-министра Владимира Гройсмана и министров по 2015 год.

Как сообщалось, в НАПК продолжается конфликт между главой агентства Натальей Корчак и членами НАПК Русланом Рябошапкой и Русланом Радецким.

В конце марта 2017 года Рябошапка заявлял, что Корчак исчерпала свой потенциал на посту главы ведомства.

Также премьер Владимир Гройсман призвал членов НАПК подать в отставку за то, что в последние дни марта система электронных деклараций была фактически недоступна, тогда как 1 апреля истекал срок для большинства декларантов второй волны.

Корчак свою вину в этом отвергает.

 

Темы: НАПК
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Турецкие банки разрывают отношения с российскими на фоне указа Байдена о вторичных санкциях

Венгрия показывает ЕС, что может снять вето на финансирование Украины − Politico

фото, видео"Ни одной уцелевшей квартиры": СМИ показали жилой дом в Одессе после атаки РФ после атаки РФ

Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Все новости...
НАПК
Первый аудит антикоррупционного органа НАПК состоялся – что дальше?
НАПК считает, что Тимошенко злоупотреблял полномочиями. Тот грозит судом
Заместитель Новикова заявил, что тот уволил его по надуманному поводу
Последние новости
12:01
Россияне ударили по Херсону: есть перебои с электричеством
11:56
Бизнесмену Гринкевичу в СИЗО объявили новое подозрение – источник
11:44
видеоЧерный дым столбом: в Ростовской области после взрыва горит полимерный завод
11:40
Хотя бы для ВСУ: жителей приграничных районов севера призвали эвакуироваться
11:38
Турецкие банки разрывают отношения с российскими на фоне указа Байдена о вторичных санкциях
11:34
видео"Я молил Бога, чтобы она была жива": история пары пограничников, переживших плен и 2 года разлуки
11:20
В Харькове ряд потребителей без света и газа в результате ракетного удара
11:03
Из-за ночной атаки РФ полсотни домов в Одессе остались без тепла
11:00
Умеров рассказал Остину, как Украина сбила российский А-50
10:58
Количество вакансий от Государственной службы занятости за год выросло вдвое: кого ищут работодатели
Все новости...
Реклама: