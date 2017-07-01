В Манчестере судят британца, воевавшего на стороне ОРДО

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Суббота, 1 июля 2017, 15:58

В Великобритании судят 41-летнего Бенджамина Стимсона за участие в деятельности незаконных вооруженный формирований на территории ОРДЛО. 

Об этом сообщает британское издание The Times

По данным издания, социалист, бывший бизнесмен из Британии в 2015 году провел 4 месяца на Донбассе, где присоединился к пророссийским боевикам и сотрудничал с "сепаратистской милицией, лояльной Кремлю". 

Ожидается, что приговор британцу вынесут 14 июля.

 

На Донбасс Стимсон попал через Ростов, куда попал через Москву. 

Стимсон был арестован в феврале 2016 года после  того, как вернулся в Манчестер. Перед этим он дал интервью ВВС, где заявил, что "РФ стала жертвой западной империалистической агрессии" и готов убивать людей в ходе военных  действий. 

Как известно, ранее чешский журналист-расследователь Ондржей Кундрю сообщил, что в Чехии судебные органы впервые начали рассмотрение дела по обвинению гражданина страны в участии в боях на территории Украины на стороне пророссийских боевиков.

Украинская правда 

Темы: "ДНР" суд Великобритания
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