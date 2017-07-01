В Манчестере судят британца, воевавшего на стороне ОРДО

В Великобритании судят 41-летнего Бенджамина Стимсона за участие в деятельности незаконных вооруженный формирований на территории ОРДЛО.

Об этом сообщает британское издание The Times.

По данным издания, социалист, бывший бизнесмен из Британии в 2015 году провел 4 месяца на Донбассе, где присоединился к пророссийским боевикам и сотрудничал с "сепаратистской милицией, лояльной Кремлю".

Ожидается, что приговор британцу вынесут 14 июля.

На Донбасс Стимсон попал через Ростов, куда попал через Москву.

Стимсон был арестован в феврале 2016 года после того, как вернулся в Манчестер. Перед этим он дал интервью ВВС, где заявил, что "РФ стала жертвой западной империалистической агрессии" и готов убивать людей в ходе военных действий.

Как известно, ранее чешский журналист-расследователь Ондржей Кундрю сообщил, что в Чехии судебные органы впервые начали рассмотрение дела по обвинению гражданина страны в участии в боях на территории Украины на стороне пророссийских боевиков.

Украинская правда