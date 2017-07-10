Порошенко о пути в НАТО: Нужно выстроить программу реформ

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Понедельник, 10 июля 2017, 11:19

Президент Петр Порошенко констатирует, что российская агрессия подталкивает Украину в Североатлантический альянс, но сначала нужно провести реформы.

Об этом он сказал во время заседания комиссии Украина – НАТО, которое проходит в Киеве с участием генсека НАТО Йенса Столтенберга и представителей альянса.

"Вес и роль НАТО еще больше растут в условиях новых вызовов международной безопасности в контексте событий вокруг Украины. Российская агрессия побудила НАТО серьезно активизироваться. Я могу даже предположить, что НАТО проснулась, и это дало альянсу второе дыхание", – заявил Порошенко.

"Союзники еще больше убедились в необходимости объединения всех своих усилий для взаимной защиты, важности повышения расходов на оборону и увеличение своего присутствия в мире. Все это не осталось незамеченным и в нашем государстве", – сказал он.

Порошенко напомнил, что Украина законодательно определила вступление в НАТО как приоритет и один из ключевых факторов внешней политики.

"Это решение НАТО и 29 стран-членов. Ни одна страна мира за пределами НАТО не имеет права вето или права разрешения для этого сотрудничества. Это воля 29 стран и воля страны – будущего члена", – напомнил он.

Президент подчеркнул: "Это не означает, что мы будем немедленно подавать аппликацию, заявку о членстве. Абсолютно нет. Это значит, что нам надо выстроить реальную программу реформ, программу нашего сотрудничества, активизировать наши усилия для достижения необходимых стандартов и здесь нам необходима помощь и сотрудничество с нашими партнерами по НАТО".

"Мы готовы к этому, мы имеем амбициозную программу реформирования сектора оборонной безопасности, разработанную с участием партнеров из НАТО. Мы реализуем цель этих реформ – это достижение соответствия критериям членства", – сказал он.

В свою очередь, Столтенберг отметил, что Североатлантический совет прибыла в Киев на празднование 20-летия подписания Хартии об особом партнерстве между НАТО и Украиной.

"Мы также здесь, чтобы продемонстрировать солидарность НАТО с Украиной, а также нашу твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности вашей стране. Россия продолжает свои агрессивные действия против Украины, однако НАТО и страны альянса стоят на вашей стороне", – заверил он.

"Страны альянса не признают и никогда не признают нелегитимную аннексию Крыма Россией. Нас и дальше беспокоит ситуация на востоке Украины, которая уже забрала унесла тысячи жизней. Минские договоренности должны быть выполнены в полном объеме...", – сказал генсек НАТО.

Он отметил, что с 2014 года НАТО наращивает поддержку Украины, которая является "единственным партнером НАТО, которая принимает участие во всех операциях альянса".

Алена Рощенко, УП

Темы: НАТО Порошенко Росcия реформы
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