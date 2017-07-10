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"Янтарное дело": Розенблат с начала года трижды обращался к Минэкологии

Понедельник, 10 июля 2017, 17:21

Народный депутат от БПП Борислав Розенблат в 2017 году трижды обращался в Министерство экологии и природных ресурсов, дважды его запросы касались разрешений на пользование недрами.

Об этом говорится в ответе министерства на запрос эксперта центра "Эйдос" Глеба Каневского, которые есть в распоряжении УП.

"За период с 01.01.2017 по 04.07.2017 в Минприроды поступило три письма от народного депутата Украины Розенблата Б.С.", - говорится в ответе.

Так в письме от 2 марта 2017 Розенблат просит предоставить разрешения на пользование недрами и другую документацию, выданные в течение 2015-2017 годов ООО "Райт Солюшн". Речь идет об отдельных участках в Житомирской области.

 

Второе письмо - от 20 апреля - касается Житомирского полигона бытовых отходов. Розенблат в нем просит проверить факты несоблюдения правил эксплуатации на полигоне, из-за чего вблизи Житомира сложились неблагоприятные экологические условия.

 

13 мая Розенблат обращается в министерство с письмом, в котором просит предоставить информацию относительно рассмотрения вопроса о продлении действия спецразрешения на пользование недрами СП "Щорсовский гранитный карьер Укооппостачмашу".

 

Как известно, 7 июля комитет Регламентный комитет ВР поддержал представление ГПУ на снятие неприкосновенности с депутата от фракции БПП Борислава Розенблата и направил этот вывод Верховной Раде.

Антикоррупционные органы обвиняют Розенблата в том, что он и депутат из фракции "Народный фронт" Максим Поляков требовали взятку от компании-нерезидента за добычу янтаря в Украине.

Украинская правда

Темы: РозенблатВерховная Радапрокуратура
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