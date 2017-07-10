Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Бурштинова справа": Розенблат з початку року тричі звертався до Мінекології

Понеділок, 10 липня 2017, 17:21

Народний депутат від БПП Борислав Розенблат у 2017 році тричі звертався до Міністерства екології та природних ресурсів, двічі його запити стосувалися дозволів на користування надрами. 

Про це йдеться у відповіді міністерства на запит експерта центру "Ейдос" Гліба Канєвського, які є у наявності УП.

"За період з 01.01.2017 по 04.07.2017 до Мінприроди надійшло три листи від народного депутата України Розенблата Б.С.", - сказано у відповіді.

Так у листі від 2 березня 2017 року Розенблат просить надати дозволи на користування надрами та іншу документацію, що були видані протягом 2015-2017 років ТОВ "Райт Солюшн". Йдеться про окремі ділянки у Житомирській області.

 

Другий лист – від 20 квітня – стосується Житомирського полігону побутових відходів. Розенблат у ньому просить перевірити факти недотримання правил експлуатації на полігоні, через що поблизу Житомира склалися несприятливі екологічні умови.

 

13 травня Розенблат звертається до міністерства із листом, в якому просить надати інформацію щодо розгляду питання про продовження дії спецдозволу на користування надрами СП "Щорсівський гранітний кар'єр Укооппостачмашу".

 

Як відомо, 7 липня комітет Регламентний комітет ВР підтримав подання ГПУ на зняття недоторканності з депутата від фракції БПП Борислава Розенблата та направив цей висновок Верховній Раді.

Антикорупційні органи звинувачують Розенблата в тому, що він і депутат з фракції "Народний фронт" Максим Поляков вимагали хабар від компанії-нерезидента за видобуток бурштину в Україні.

Українська правда

     

"Українська правда" у Threads

Теми: РозенблатВерховна Радапрокуратура
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

Усі новини...
Розенблат
У дворі скандального екснардепа вибухнула граната
Лещенко: Суд закрив історію про втручання України в американські вибори
Розенблат заявив, що виграв суд по "бурштиновій справі"
Останні новини
08:51
Євродепутати Орбана поскаржились Єврокомісії на "беззаконня" в Польщі
08:35
фотоУ центрі окупованого Бердянська пролунали вибухи
08:19
Росіяни втратили ще 700 військових та 18 артсистем
07:55
Найактивніше російські війська наступають на Мар’їнському напрямку – Генштаб
06:44
ЗМІ: У Кропивницькому пролунали вибухи
05:33
Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години
05:08
У Дніпрі було чутно звуки вибухів
04:55
Байден вважає нинішні події у світі переломним моментом
03:54
ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені
03:24
Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW
Усі новини...
Реклама: