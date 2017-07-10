СНБО отложил рассмотрение законопроекта о деоккупации Донбасса

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Понедельник, 10 июля 2017, 17:58

Совет национальной безопасности и обороны отложил рассмотрение проекта о деоккупации и реинтеграции Донбасса.

Об этом после заседания СНБО в кулуарах Администрации президента журналистам сообщил нардеп фракции "Народный фронт" Сергей Пашинский.

"Рассмотрение проекта закона отложено. Необходимы дополнительные консультации в связи с серьезностью законопроекта", - сказал он.

10 июля спикер Верховной Рады Андрей Парубий сообщал, что проект закона о реинтеграции Донбасса уже наработан, однако пока не согласован.

Как сообщалось, 14 июня секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов выразил надежду, что в ближайшее время будет завершена разработка законопроекта "О восстановлении государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей".

По словам спикера парламента Андрея Парубия, новый закон предусматривает создание единого оперативного штаба для управления силовыми подразделениями и законодательное закрепление за ОРДЛО статуса оккупированных территорий.

СМИ обнародовали некоторые детали нового закона о деоккупации Донбасса.

Роман Кравец, УП

Темы: Донбасс
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